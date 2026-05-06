Petrișor Peiu: „Nu vom susține niciodată un guvern din care nu facem parte”. AUR respinge ideea unui executiv minoritar

Senatorul Petrișor Peiu, președinte al Consiliului de conducere al AUR, afirmă miercuri, 6 mai, că formațiunea nu va sprijini în Parlament un guvern din care nu face parte și respinge scenariul unui executiv minoritar, în contextul negocierilor politice de la Cotroceni.

„În primul rând, noi, ca partid AUR nu vom susține niciodată un guvern din care nu facem parte. E logic. Eu cred că niciun partid serios nu poate să facă asta. Deci nu cred că există noțiunea de guvern minoritar, adică un guvern pentru a fi învestit trebuie să aibă votul tot a 233 de parlamentari, cum a fost și ieri la moțiune, deci are o majoritate”, a declarat Peiu pentru Antena3.

Declarațiile vin în contextul în care România traversează o criză politică, după ce Guvernul Bolojan a fost demis în urma votului din Parlament asupra moțiunii de cenzură.

Întrebat dacă liderii AUR au fost invitați la consultările anunțate de președinte, Petrișor Peiu a spus că, din informațiile sale, nu există nicio astfel de invitație.

„Din câte știu eu, absolut niciunul, dar nici nu cred că era de așteptat, după cum a comunicat domnul președinte”, a precizat acesta.

Consultările sunt anunțate la Palatul Cotroceni, în contextul discuțiilor pentru formarea unei noi majorități parlamentare.

Senatorul AUR susține că formarea unei noi majorități este dificilă și că orice variantă de guvernare ar fi instabilă.

„Eu v-am spus și ieri. Dacă toți liderii politici își păstrează ceea ce au spus sau promis înainte de moțiunea de cenzură, nu văd cum se poate face o majoritate. Și orice altă majoritate s-ar face va fi fragilă. Chiar dacă până la urmă se va răzgândi un lider politic, doi lideri politici se pot răzgândi, dar majoritatea tot fragilă va fi, că problemele rămân nu dispar”, a spus Peiu în Parlament.

Declarațiile vin pe fondul unei crize politice declanșate după demiterea Guvernului Bolojan. Partidele parlamentare discută în aceste zile posibile formule de guvernare, în timp ce scenariile variază între refacerea vechii coaliții, o nouă alianță politică sau o perioadă prelungită de instabilitate.

Președintele Nicușor Dan a anunțat consultări cu partidele pro-occidentale la Palatul Cotroceni, în încercarea de a identifica o soluție pentru formarea unui nou Executiv.