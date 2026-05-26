Video Mesajul viral al unui veterinar român despre traumele meseriei: „Profesia asta ne ucide! Avem la îndemână instrumentele propriei distrugeri”

Un medic veterinar a vorbit deschis despre presiunea psihologică uriașă din profesia lui și despre numărul mare de sinucideri din domeniu. Videoclipul emoționant a fost publicat pe TikTok de Mihai Măcinic, medic veterinar și fondator al unui spital pentru animale exotice, generând mii de reacții și comentarii din partea comunității, mulți dintre ei spunând că mesajul reflectă o realitate despre care se vorbește prea puțin. Dr. Măcinic cere public măsuri concrete din partea Colegiului Medicilor Veterinari din România, a universităților și a autorităților. 

Strigătul disperat al unui veterinar
Un medic veterinar a vorbit despre presiunea psihologică uriașă din profesia lui FOTO: Shutterstock

În mesajul său, medicul susține că medicii veterinari se confruntă zilnic cu traume emoționale, epuizare și lipsă de sprijin instituțional, iar fenomenul este ignorat în România.

„Există un cimitir pe care nu-l vede nimeni, nu are cruci, nu are flori, nu are nume gravate în piatră. Este cimitirul colegilor noștri, medici veterinari, oameni care au făcut 6 ani de facultate ca să salveze vieți și care într-o seară de marți au închis ușa cabinetului și nu mai au deschis-o niciodată”, afirmă acesta în videoclip.

Medicul a făcut referire la studii internaționale care arată că rata sinuciderilor în rândul medicilor veterinari este semnificativ mai mare decât în populația generală, în special în țări precum Statele Unite, Marea Britanie sau Australia.

Potrivit acestuia, în România nu există statistici oficiale privind sănătatea mintală a medicilor veterinari, iar multe tragedii rămân necunoscute publicului.

„În Statele Unite, medicii veterinari mor prin sinucidere de trei până la patru ori mai des decât populația generală. În Marea Britanie, la fel, în Australia, la fel, în Belgia, în Norvegia, în Germania, la fel. Femeile din profesia noastră, care sunt majoritatea, mor de trei ori și jumătate mai des decât femeile din alte meserii. În România nu știm, pentru că nimeni nu a numărat. Pentru că la noi, dacă un medic veterinar își ia viața este o tragedie privată, familia tace. Clinica tace”, spune Mihai Măcinic în videoclipul ce capătă tot mai multă popularitate pe TikTok.

În discursul său, Mihai Măcinic vorbește despre impactul emoțional al eutanasierii animalelor, despre presiunea venită din partea clienților și despre lipsa sprijinului din partea instituțiilor profesionale.

 „Un medic veterinar clinician administrează moartea de mii de ori, nu metaforic, literal, cu mâna lui, în timp ce animalul îl privește în ochi, iar stăpânul plânge, în timp ce o parte din tine pe care nu o vezi, dar o simți, se rupe puțin de fiecare dată”, spune Mihai Măcinic.

Acesta descrie și momentele în care clienții ajung să îi acuze public pe medici sau să îi jignească. „Clientul care îți spune în cabinet că ești un criminal, un șarlatan, un profitor și apoi pleacă fără consecințe, în timp ce tu rămâi cu cuvintele lui în creier săptămâni întregi”, afirmă medicul. 

„Avem la îndemână instrumentele propriei distrugeri”

„Suntem o categorie de oameni cărora li se cere, pentru a-și face meseria, să aibă în permanență la îndemână instrumentele propriei distrugeri”, spune medicul veterinar, făcând referire la substanțele folosite pentru eutanasieri.

Acesta critică dur lipsa unor programe de sprijin psihologic dedicate profesiei și cere public măsuri concrete din partea Colegiului Medicilor Veterinari din România, a universităților și a autorităților.

„Eu nu am intrat în Facultatea de Medicină Veterinară ca să mor mai devreme. Eu nu am muncit 15 ani ca să-mi îngrop colegii. Eu nu am construit un spital de la zero, cu mâinile mele, ca să fiu acum, la nici 40 de ani, parte dintr-o statistică pe care nimeni nu o vrea să o publice.

Refuz această soartă pentru mine, pentru colegii mei, pentru studenții care intră anul ăsta la facultate, pentru fiica colegului meu care ar rămas orfană la 11 ani și care, dacă într-o zi îmi va spune vreau să mă fac doctor de animale ca tata, vreau să-i pot răspunde cu seninătate, nu cu groază. Dacă ești medic veterinar și asculți asta, nu ești singur, nu ești slab, nu ești defect, ești într-o profesie care te ucide pe nesimțite și ai dreptul să ceri sprijin, să refuzi tăcerea, să trăiești”, a spus el.

Printre solicitările formulate se numără crearea unei linii telefonice de sprijin pentru medicii veterinari aflați în criză, introducerea unor cursuri obligatorii despre sănătatea mintală în facultățile de profil și recunoașterea medicinei veterinare drept profesie cu risc psiho-social ridicat.

„Nu mai acceptăm răspunsul «așa este meseria asta» la moartea cuiva”, a transmis Mihai Măcinic la finalul mesajului său.


