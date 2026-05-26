INSP avertizează: 4 din 10 cazuri de cancer ar putea fi prevenite. Ce recomandă medicii

Aproximativ 40% dintre cazurile de cancer ar putea fi prevenite dacă oamenii ar adopta un stil de viață sănătos și ar reduce expunerea la factorii de risc, avertizează specialiștii Institutul Național de Sănătate Publică, cu ocazia Săptămânii Europene de Luptă Împotriva Cancerului, desfășurată în perioada 25-31 mai.

Potrivit experților, printre principalii factori care cresc riscul apariției cancerului se numără fumatul, consumul de alcool, alimentația nesănătoasă, obezitatea, lipsa activității fizice și expunerea la factori nocivi din mediu.

„În ciuda progreselor ştiinţifice şi terapeutice din ultimele decenii, factorii de risc pentru cancer rămân foarte răspândiţi. De aceea, prevenţia - de la renunţarea la fumat şi consum de alcool, până la adoptarea unei alimentaţii echilibrate şi activitate fizică efectuată cu regularitate - rămâne cea mai eficientă modalitate de a reduce riscul de cancer”, transmit specialiștii INSP.

Aceștia subliniază că este nevoie atât de responsabilitate individuală, cât și de măsuri colective pentru a crea un mediu care să încurajeze alegerile sănătoase.

Datele oficiale arată că în România trăiesc aproximativ 300.000 de persoane diagnosticate cu cancer, iar riscul de deces din cauza acestei boli înainte de vârsta de 75 de ani este de aproximativ 14%.

Reprezentanții INSP spun că România a făcut pași importanți în depistarea precoce a cancerului prin programele de screening pentru cancerul de col uterin, cancerul de sân, colorectal și pulmonar, finanțate inclusiv din fonduri europene.

„Prin intermediul programului naţional de screening pentru cancerul de col uterin, precum şi prin intermediul programelor regionale de screening finanţate din fondurile europene pentru cancerul de sân, cancerul colorectal şi pulmonar, România a făcut paşi importanţi în direcţia depistării precoce”, precizează instituția.

Totodată, autoritățile anunță investiții în modernizarea infrastructurii pentru diagnostic și tratament oncologic, prin Programul Sănătate 2021-2027.

În contextul campaniei europene de informare și prevenție, INSP îi îndeamnă pe români să participe la programele de screening și să se informeze din surse oficiale despre metodele de prevenire și depistare timpurie a cancerului.