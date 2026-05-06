Miercuri, 6 Mai 2026
Adevărul
Siegfried Mureșan (PNL), după trecerea moțiunii: „Avem o singură opţiune corectă: să stăm departe de această majoritate PSD-AUR”

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a transmis miercuri că le-a cerut colegilor săi, în cadrul ședinței de partid de luni seară, deci înainte ca moțiunea de cenzură PSD-AUR să fie adoptată, ca Partidul Național Liberal să rămână în afara noii majorități parlamentare formate din PSD și AUR, pe care o consideră o alianță „antireformistă”.

Siegfried Mureșan. FOTO: Facebook
„De vreme ce s-a format o majoritate antireformistă în Parlamentul României, avem o singură opţiune corectă: să stăm departe de această majoritate PSD-AUR”, a afirmat Mureșan, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Liberalul a argumentat că o eventuală asociere cu social-democrații ar afecta grav credibilitatea PNL atât pe plan intern, cât și în relația cu partenerii europeni.

„O guvernare cu PSD-ul ar fi o guvernare anti-europeană, nu o guvernare pro-europeană. Caracterul pro-european al unui partid se dovedește prin acțiune, nu prin declarații”, a transmis europarlamentarul.

Acesta a amintit că, în ultimii ani, colaborarea dintre PNL și PSD a fost dificil de explicat în plan european și a afectat imaginea liberalilor.

„Mereu în ultimii ani, când noi am mers în Europa și am încercat să justificăm cooperarea cu PSD, am pierdut credibilitate. Europa nu a uitat că PSD este un partid care a atacat în trecut valorile europene, justiția și instituțiile europene”, a subliniat Mureșan.

În intervenția sa, europarlamentarul a insistat asupra necesității ca PNL să își asume rolul de principală forță reformatoare a dreptei românești și să capitalizeze trendul ascendent din ultimul an.

El a reamintit că Ilie Bolojan a preluat conducerea partidului într-un moment dificil, când PNL se afla la un scor electoral de doar 8%.

„Când a devenit președintele partidului, Ilie Bolojan ne-a găsit la 8%. Într-o săptămână de campanie ne-a dus la 14%. Într-un an de guvernare ne-a dus la 20%. Putem alege să creștem alături de el sau ne putem întoarce la 8%”, a declarat Mureșan.

Acesta a avertizat că o intrare la guvernare alături de PSD ar putea marginaliza partidul pe scena politică.

„Dacă vom merge la guvernare alături de PSD, vom fi comprimați între AUR și o forță politică reformatoare care se va naște. Dacă stăm departe de PSD, putem fi noi liderul forței politice reformatoare”, a punctat europarlamentarul.

Oficial: PNL trece în Opoziție

Amintim că PNL a adoptat marți seară o rezoluție prin care solicită PSD să își asume guvernarea, după căderea Executivului, și a anunțat oficial că trece în opoziție.

Liderul PNL, Ilie Bolojan, a declarat că decizia confirmă direcția asumată de partid.

„Prin decizia de astăzi PNL confirmă că este un partid cu demnitate, un partid care va lucra în anii următori pentru a construi un pol de modernizare şi pentru a contribui la România modernă, la o Românie fără privilegii, fără sinecuri”, a afirmat Bolojan.

Documentul adoptat de forurile statutare precizează că liberalii refuză orice negociere pentru formarea unui nou guvern cu social-democrații, considerați parteneri „necredibili”, și solicită celor care au dărâmat Cabinetul Bolojan să își asume actul guvernării fără a mai fugi de răspundere.

