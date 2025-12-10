Moțiune simplă depusă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu

Senatorii din grupurile AUR și „Pace Întâi România” au depus în Parlament o moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu.

Moțiunea simplă împotriva ministrului Buzoianu a fost depusă cu semnătura a 39 de senatori.

AUR acuză ministerul condus de Diana Buzoianu de „incapacitate, indiferență, inactivitate și lipsa unui plan centralizat pentru gestionarea situațiilor recurente de criză, precum și de ignoranță cu iresponsabilitate criminală” față de vulnerabilitățile barajelor și acumulărilor din România”.

Moțiunea îl indică drept principal responsabil și pe „premierul Ilie Bolojan, care nu a dispus o anchetă guvernamentală reală și a lăsat-o chiar pe ministră să investigheze propria catastrofă”, indică un comunicat de presă al AUR.

Și PSD a cerut demisia ministrului Diana Buzoianu, nefiind exclus ca senatorii formațiunii să o voteze. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, i-a solicitat direct premierului Ilie Bolojan o demiterea Dianei Buzoianu, alături de alte măsuri legate de conducerea Apelor Române și reorganizarea serviciilor de apă din Prahova.

Trecerea unei moțiuni simple la votul în Parlament nu duce automat la demiterea ministrului, însă în aceeași zi, luni, pe 15 decembrie, este programat și votul pe moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, iniţiată de Grupul parlamentar PACE - Întâi România şi susţinută de AUR.