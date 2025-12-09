Diana Buzoianu respinge categoric varianta unei demisii. „Nu voi ceda presiunilor, nu mă voi lăsa intimidată”

Ministrul mediului, Diana Buzoianu, a afirmat, marți seară, că nu va ceda în fața presiunilor și nu își va da demisia, în ciuda cerințelor formulate de Partidul Social-Democrat.

„Cu siguranță sunt unul dintre motivele pentru care se vorbește azi în Parlament, nu voi ceda presiunilor, nu mă voi lăsa intimidată", a declarat Diana Buzoianu la Antena 3.

Ea a afirmat, de asemenea, că a vorbit în fiecare zi cu premierul Ilie Bolojan, însă în ceea ce privește demisia ei, aceasta a reiterat că nu ia în considerare o astfel de variantă.

„Am discutat cu premierul în fiecare zi despre situația de la Paltinu. Nu îmi voi da demisia, nu voi ceda la presiuni și la șantaj. Voi continua reformele. Zilele astea se discută reforma Romsilva. PSD a declarat că vrea să rămâne câte un director. Acestea sunt discuțiile de fond. Discuția de la Paltinu sunt o încercare de a ne distrage de la niște decizii pe care încercăm să le luăm”, a mai spus ea.

Anterior, în aceeași zi, Diana Buzoianu a reacționat pe Facebook, după președintele PSD a mers la premierul Ilie Bolojan cu solicitarea de a o demite pe ministra USR a Mediului.

„Să spunem lucrurilor pe nume. Demisia cerută de PSD vine fix în săptămânile în care trebuie să fie negociată în coaliție reorganizarea Romsilva. Eu am cerut tăierea drastică a numărului de directori - 12 direcții regionale cu câte un director silvic și un director tehnic. PSD a zis: hai să vedem... sigur... acceptăm 12 direcții regionale, dar să rămână câte un directoraș sefuț și la nivel de județ - adică să nu schimbăm nimic, doar să adăugăm niște structuri regionale. Vă spun clar: eu nu voi semna o astfel de Hotărâre de Guvern. Și nici nu voi fi șantajată cu funcția. Nu m-am născut ministră. Rămân în această funcție cât mai pot curăța din stricăciunile din ultimii 35 de ani. Asta înseamnă și reformă reală a Romsilva. Nu joacă de-a câte locuri putem acoperi pentru directorii lor care au întors ochii la mafia lemnului în ultimii ani de zile”, a scris Diana Buzoianu pe pagina de Facebook.

Mai mulţi reprezentanţi ai PSD i-au cerut demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, în urma crizei apei potabile din Prahova şi Dâmboviţa.

Solicitarea ca aceasta să plece de la minister a fost făcută inclusiv la dezbaterea de luni, din plenul Camerei Deputaţilor, la Ora Guvernului, când PSD şi AUR au cerut demisia ministrului USR.