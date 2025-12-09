search
Marți, 9 Decembrie 2025
Strategia PSD de a slăbi poziția lui Bolojan prin demisia Dianei Buzoianu. Un politolog explică noul conflict din coaliție

Analize Adevărul
Publicat:

Solicitarea imperativă a liderului PSD, Sorin Grindeanu, adresată premierului Ilie Bolojan de a o demite pe ministra USR a Mediului, Diana Buzoianu, marchează un nou moment de criză în actuala coaliție de guvernare. Dincolo de retorica publică, analistul politic Emanuel Cernat explică pentru „Adevărul” mizele reale din spatele acestui conflict: mascarea eșecului electoral al social-democraților în Capitală și, mai ales, o încercare de a slăbi poziția de negociere a PNL după victoria lui Ciprian Ciucu.

Sorin Grindeanu. FOTO Inquam Photos / George Călin
Sorin Grindeanu. FOTO Inquam Photos / George Călin

Potrivit analistului Emanuel Cernat, PSD a adoptat o tactică clară de demonizare a partenerilor de la USR, pe care îi prezintă drept „întruchiparea haosului absolut”. Această strategie nu este întâmplătoare. Social-democrații au nevoie de un vinovat extern pentru a justifica rezultatele slabe obținute la alegerile din București. Deși liderii PSD evită să admită acest lucru public, scrutinul de duminică reprezintă un eșec pentru formațiunea condusă de Sorin Grindeanu, iar găsirea unui țap ispășitor a devenit o prioritate de comunicare.

„În acest moment, liderul partidului, Sorin Grindeanu, cât și ceilalți lideri de opinie și vectori de comunicare pe care îi are partidul, încearcă să folosească USR drept un dușman, practic această tactică de demonizare a adversarului. Am văzut aceste acuzații care vizau haosul, întruchiparea haosului absolut de către USR. Ori, în acest moment, continuând această luptă împotriva USR, PSD găsește un vinovat din afară pentru rezultatele proaste obținute la alegerile din București. Pentru PSD, în acest moment, în pofida tuturor declarațiilor făcute de către Sorin Grindeanu, alegerile care au avut loc duminică nu pot fi considerate altfel decât un eșec”, a explicat analistul politic Emanuel Cernat.

Ținta reală: subminarea autorității lui Ilie Bolojan

Dincolo de conflictul direct cu USR, mișcarea PSD vizează de fapt Partidul Național Liberal și pe premierul Ilie Bolojan. Potrivit analistului, prin lansarea acestui atac și prin cererea de demitere a unui ministru USR, PSD încearcă să echilibreze balanța puterii. În opinia sa, această tensiune permanentă are rolul de a-i îngreuna misiunea lui Ilie Bolojan și de a-l împiedica pe acesta să capitalizeze politic momentul bun de după alegeri.

„Această solicitare arată că PSD-ul încearcă cu toată puterea să mențină o variantă de negociere de pe poziții de forță împreună cu PNL-ul. Sorin Grindeanu înțelege că o asemenea cerere, precum cea de a demite ministrul nominalizat de către USR nu reprezintă altceva decât o încercare care nu poate să aibă foarte mari sorți de izbândă și, în aceste condiții, va menține o situație conflictuală deschisă în interiorul coaliției, situație care va face pentru Ilie Bolojan să fie foarte greu să speculeze momentul pozitiv în care se află în urma câștigării alegerilor de către Ciprian Ciucu. După alegerile de duminică se știa că unul dintre principalii câștigători, evident în afara primarului general ales, este Ilie Bolojan, care se vede validat în acest moment în urma acestui rezultat, iar majoritatea vocilor veneau și spuneau că va fi un moment foarte bun pentru a-și întări poziția de negociere, mai ales în relația cu PSD-ul. Prin atacul asupra USR-ului, ceea ce încearcă PSD-ul este să își egalizeze șansele de negociere, aruncând în luptă un subiect care știe că va fi extrem de greu de gestionat pentru Ilie Bolojan și pentru Partidul Național Liberal.”, arată Emanuel Cernat.

USR, în corzi după demisia lui Moșteanu

Situația este complicată și pentru USR. Formațiunea nu poate accepta demiterea Dianei Buzoianu, crede Emanuel Cernat, mai ales într-un context în care se află deja într-o zonă de vulnerabilitate după demisia recentă a ministrului apărării, Ionuț Moșteanu.

„Cât despre USR, este imposibil de crezut că vor accepta această variantă, mai ales în contextul în care se văd destul de vulnerabilizați în urma demisiei ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu”, a explicat analistul.

„O cacealma”

Emanuel Cernat descrie acțiunea PSD mai degrabă ca pe o „cacealma”. Singura pârghie reală de putere a social-democraților rămâne aritmetica parlamentară, care se poate concretiza doar printr-o moțiune de cenzură.

„Pentru social-democrați, vorbim mai degrabă de o cacealma, pentru că singura pârghie reală pe care o are în acest moment Partidul Social Democrat este, de fapt, aritmetica parlamentară. Dar aritmetica parlamentară se verifică numai în situația unei moțiuni de cenzură. Acolo este amenințarea maximă pentru ceea ce înseamnă continuitatea cabinetului Ilie Bolojan. Ori, în acest moment, pentru PSD, această amenințare și folosirea acestei pârghii politice ar reprezenta o opțiune nucleară. O opțiune nucleară — și știm foarte bine asta din toate discuțiile privind amenințările nucleare — funcționează mai degrabă ca o amenințare. Dacă o folosești, atunci rezultatul este unul distructiv atât pentru cel care a folosit arma nucleară, cât și pentru cel asupra căruia a fost folosită. Din această perspectivă, nu cred că PSD-ul își va permite astăzi să folosească această opțiune nucleară, ci mai degrabă vizează utilizarea ei dintr-o perspectivă de descurajare”, a explicat Emanuel Cernat pentru „Adevărul”.

