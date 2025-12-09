Nicușor Dan, mesaj ferm în criza politică provocată de PSD: „Nu văd un motiv pentru care coaliția să nu funcționeze sau că un ministru trebuie să plece”

Președintele Nicușor Dan a comentat, marţi, tensiunile apărute în coaliția de guvernare după ce PSD a cerut demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu.

Nicușor dan a transmis de la Paris, unde se află în vizită oficială, că declarațiile liderilor politici de la București fac parte din retorica politică, însă nu indică o criză reală.

„Printre așteptările pe care oamenii le au față de politicieni e și tipul acesta de declarații care cer demisii, dar trebuie să facem diferența între declarații politice, discuții care răzbat la presă și acțiune politică”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a subliniat că, din perspectiva sa, nu există motive pentru destabilizarea coaliției sau pentru schimbări în componența Guvernului. „În planul acțiunilor politice nu văd un motiv pentru care coaliția să nu funcționeze sau că un ministru trebuie să plece”, a declarat acesta.

PSD a acuzat Ministerul Mediului că ar fi gestionat deficitar situația, iar Sorin Grindeanu i-a cerut primului ministru Ilie Bolojan să o demită.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a reacționat marți după ce Sorin Grindeanu a mers la primul ministru Ilie Bolojan cu solicitarea de a o demite pe ministra USR. Buzoianu spune că substratul cererii social democraților este altul, amintind că zilele viitoare ar urma să se ia o decizie legată de restructurarea Romsilva.