Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, va susține vineri, 27 noiembrie, de la ora 14:30, o conferință de presă la sediul ministerului, unde va prezenta execuția bugetară la finalul lunii octombrie.

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Alexandru Nazare va prezenta execuția bugetară la finalul lunii octombrie și raportul privind starea finanțelor publice, scrie Agerpres.

Toate ministerele au transmis datele necesare construcției bugetului pentru 2027, iar Ministerul Finanțelor lucrează la definitivarea măsurilor care vor sta la baza proiectului, a anunțat ministrul Alexandru Nazare.

„Am prezentat stadiul avansat al pregătirilor pentru bugetul din 2027. Toate ministerele au transmis datele necesare construcției bugetare, iar în această perioadă lucrăm la definitivarea măsurilor care vor fundamenta bugetul anului viitor”, a transmis Alexandru Nazare pe Facebook.

Anunțul a fost făcut după o întâlnire cu reprezentanții Direcției Generale Afaceri Economice și Financiare (DG ECFIN) din cadrul Comisiei Europene.

Anterior, ministrul avertiza că România trebuie să pregătească atent bugetul pentru 2027, după ce Comisia Europeană a identificat riscul ca statul să depășească anul viitor limita recomandată pentru creșterea cheltuielilor nete.

PSD îi cere lui Nazare să dezvăluie situația financiară

PSD a transmis vineri, 27 noiembrie, că depășirea pragului de 60% din PIB pentru datoria publică s-a produs în timpul guvernării lui Ilie Bolojan și i-a cerut ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, să prezinte situația financiară preluată de la fostul premier.

„Pragul nu a fost depășit acum. Chiar Informarea Ministerului Finanțelor arată că datoria guvernamentală ajunsese la 61,1% din PIB la finalul lunii august 2026, în timpul guvernării Bolojan.

Această realitate economică era cunoscută când a fost elaborat Programul de guvernare, la care a lucrat și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare”, a transmis formațiunea într-un comunicat.

Social-democrații adaugă că Guvernul trebuie să respecte Programul de guvernare și să țină cont de dificultățile economice ale populației.