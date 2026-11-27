Blocul Național Sindical (BNS) a transmis vineri, 27 noiembrie, că se opune înghețării salariilor din sectorul public, pensiilor și altor beneficii sociale până în 2031, anunțată de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Foto: Alexandru Dobre

„Anunțul ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, privind posibilitatea menținerii înghețării salariilor din sectorul public, pensiilor, alocațiilor și altor beneficii sociale până în 2031 este profund îngrijorător și inacceptabil pentru Blocul Național Sindical.

Vorbim despre milioane de oameni care suportă deja consecințele unor măsuri de austeritate, într-o țară în care costul vieții continuă să crească, iar puterea de cumpărare se erodează de la o lună la alta”, transmite BNS într-un comunicat.

BNS atrage atenția că România are cea mai ridicată inflație din UE, de 7%, iar statul cheltuiește sume tot mai mari pentru plata dobânzilor la datoria publică, estimate la 60 de miliarde de lei în 2026.

Sindicaliștii mai amintesc că angajările în sectorul public sunt înghețate din 2022.

„În timp ce România plătește sume uriașe pentru finanțarea datoriei publice, Guvernul transmite salariaților și pensionarilor că trebuie să accepte încă cinci ani de sacrificii.”

Organizația amintește că ultima majorare semnificativă a pensiilor a avut loc în septembrie 2024, în urma recalculării, iar valoarea punctului de referință, stabilită atunci la 81 de lei, nu a mai fost modificată în 2025 și 2026, în ciuda scumpirilor.

„Blocul Național Sindical consideră că echilibrarea finanțelor publice nu poate fi făcută prin transferarea permanentă a costurilor asupra celor care muncesc și asupra celor care au muncit o viață întreagă.

Blocul Național Sindical respinge perspectiva înghețării veniturilor până în 2031 și solicită Guvernului să renunțe la această abordare și să inițieze un dialog real cu partenerii sociali.”

Toate ministerele au transmis datele necesare construcției bugetului pentru 2027, iar Ministerul Finanțelor lucrează la definitivarea măsurilor care vor sta la baza proiectului, a anunțat ministrul Alexandru Nazare.

„Am prezentat stadiul avansat al pregătirilor pentru bugetul din 2027. Toate ministerele au transmis datele necesare construcției bugetare, iar în această perioadă lucrăm la definitivarea măsurilor care vor fundamenta bugetul anului viitor”, a transmis Alexandru Nazare pe Facebook.

Anunțul a fost făcut după o întâlnire cu reprezentanții Direcției Generale Afaceri Economice și Financiare (DG ECFIN) din cadrul Comisiei Europene.

Anterior, ministrul avertiza că România trebuie să pregătească atent bugetul pentru 2027, după ce Comisia Europeană a identificat riscul ca statul să depășească anul viitor limita recomandată pentru creșterea cheltuielilor nete.