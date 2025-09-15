Ministrul Apărării, întâlnire discretă cu un om de afaceri apropiat de diplomații ruși. Discuții private în „Clubul politic”

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a participat la o întâlnire privată cu George Butunoiu, un om de afaceri român cunoscut pentru legăturile sale cu ambasadorii ruși. Afaceristul susține că întâlnirile fac parte dintr-un „Club politic” și că el strânge informații de peste tot, inclusiv de la diplomați.

Evenimentul a avut loc în august la un local scump din apropierea Ateneului, iar participanții au fost feriți de privirile clienților. Spațiul în care s-au desfășurat discuțiile este separat de zona principală a restaurantului.

George Butunoiu a confirmat prezența ministrului Moșteanu, dar nu a oferit detalii despre ceilalți invitați sau despre temele discutate.

„Deci, da, a fost și Iohannis când era președinte, și Băsescu când a fost președinte. Și toți miniștrii și prim-miniștrii. Nu pot să îți spun cine vine și ce se discută acolo. Ideea e că, mă rog, sunt invitați toți politicienii de top”, a declarat Butunoiu pentru Defapt.ro.

Afaceristul a precizat că întâlnirile se desfășoară sub titulatura „Clubul politic”: „De vreme ce, de 15 ani, Clubul politic funcționează și nu s-a vorbit de el, înseamnă că există un anumit motiv pentru care nu se vorbește despre. Vin de la toate partidele”.

Clubul politic și conexiunile diplomatice

George Butunoiu este recunoscut drept unul dintre cei mai buni recrutori de manageri de top din România, însă mai puțin cunoscut este faptul că are o relație privilegiată cu Ambasada din Rusia. Oficial, aceasta se manifestă prin organizarea unor concerte pentru diferite misiuni diplomatice: „Am făcut nu cine (mese – n.r.) pentru Ambasada Rusiei, ci concerte. Am făcut și pentru ambasada Americii, și a Israelului, și a Danemarcei, și a Croației, și a Franței, pentru toți. Toate ambasadele. Deci, dacă te uiți, că asta nu e confidențial, dacă te uiți pe site-ul societății muzicale, la societateamuzicala.ro, vezi acolo concertele noastre la toți ambasadorii. Sunt publice, e pe site”.

Pe site-ul indicat de Butunoiu se regăsesc 135 de concerte organizate pentru ambasade, doar unul dintre acestea, în ianuarie 2017, având loc la Ambasada Rusiei.

Potrivit unui înalt funcționar public, însă, Butunoiu ar fi avut activități mai ample pentru Ambasada Rusiei, dincolo de actele artistice: „M-a contactat să mă invite la o cină la Ambasada Rusiei, dar l-am refuzat”, a spus funcționarul sub anonimat.

George Butunoiu recunoaște legăturile apropiate cu diplomații ruși: „Am fost prieten bun cu Malginov (Oleg – n.r.), deci ambasadorul, ne plăceam unul pe altul, ambasadorul care a fost acum trei mandate. Chiar eram prieten bun cu el. Pe Kuzmin îl cunoșteam bine. Însă aveam divergențe profunde de opinie... Ne înțelegeam. Sunt în legătură cu toți ambasadorii. Nu aveam mai multe întâlniri cu el decât cu alții. Însă mă înțelegeam bine pentru că aflam informații pe care nu o să le citești niciodată în ziare sau în alte părți. Că or fi fost adevărate sau nu, asta-i... altă discuție”.

„Strâng informații, fac recrutări”

Când a fost întrebat la ce îi folosesc informațiile strânse de la diplomați, Butunoiu a răspuns: „Eu, până una-alta, strâng informații de peste tot pentru mine și pentru obiectivele mele. Le strâng de la cei de la stat cu care tot vorbesc, cu ambasadorii cu care vorbesc, cu străinii cu care mă întâlnesc. Din asta trăiesc, din informații.

Eu, până una-alta, fac recrutări. Și cu cât știu mai multe informații cu atât fac recrutări mai bune. Da? Cu cât știu mai multe despre oricine și despre orice, recrutările mele sunt mai eficiente. Deocamdată, eu din asta trăiesc. E singura sursă de venit. Sunt o persoană cunoscută în toate mediile, și diplomatic, și politic, deci, toți mă cunosc”.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a refuzat să comenteze pe acest subiect, în ciuda numeroaselor apeluri și mesaje primite de la DeFapt.ro.