Ministrul Apărării, reacție la ironiile Rusiei cu OZN-ul: „Drona era rusească. Ce voia? Poză cu eticheta?”

Ministrul Ionuţ Moşteanu a reacţionat după ce Rusia a ironizat armata română, distribuind pe Facebook un comentariu potrivit căruia drona care a violat spaţiul aerian al României ar fi „un OZN”.

Luni, 15 martie, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a reacționat ferm după ce Moscova a ironizat protestul oficial transmis de România în urma incidentului cu drona rusească pătrunsă în spațiul aerian național. Oficialul român a precizat că raportul misiunii confirmă clar originea aparatului și a criticat atitudinea Rusiei, spunând: „Ce voia? Poză cu eticheta?”.

„Drona era rusească. Scrie clar în raport”

Într-o declarație acordată luni, 15 septembrie, postului Antena 3, ministrul Apărării a explicat faptul că piloții români de F-16 au urmărit drona rusească timp de aproximativ 50 de minute.

„Am analizat raportul complet al misiunii de aseară și am discutat cu colegii implicați, chiar și cu pilotul care a condus formația de F-16. Scrie clar în raport și pilotul a confirmat că e vorba de o dronă rusească, folosită de ruși ca să atace Ucraina. Ucrainenii nu au astfel de drone. Ce voiau? O poză cu eticheta? Dar, e stilul Rusiei de a nega evidențele, nu e nimic nou”, a spus Ionuţ Moşteanu.

Totodată, el a ţinut să puncteze că piloții au avut autorizarea să deschidă focul, însă în timpul contactului vizual au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu acționeze, o decizie criticată dur de fostul preşedinte Traian Băsescu.

Ionuţ Moșteanu a explicat de asemenea, că, din cauza diferenței tehnice dintre avioanele de vânătoare și drone, contactul vizual a fost intermitent: „Contactul cu drona a fost intermitent. Dacă ar fi avut tot timpul contact vizual, poate ar fi dat-o jos, dar dat fiind diferența constructivă dintre avion și dronă, acest contact se pierde”.

Pe de altă parte, el spune că discuţiile despre lipsa unui cadru legal sunt doar speculaţii şi că există o procedură clară pentru astfel de situații.

„Vreau să mai clarific o dată cadrul legal, pentru că sunt multe fake-news-uri: pe 4 iulie, la 10 zile după ce am devenit ministru, am semnat ordinul de ministru prin care am stabilit că aprobarea doborârii dronelor este dată de comandantul militar al operațiunii. Scrie acolo că comanda aprobarea pentru a doborî drone e la comandantul operațiunii. Au luat decizia corectă, am încredere în maturitatea piloților și a comandantului lor de misiune”, a mai spus el.

Totodată, ministrul Apărării a atras atenția asupra riscurilor pe care le implică folosirea armamentului în astfel de condiții: „În momentul în care tragi cu rachete pe teritoriul unei țări care nu e în război, sau cu tunul de bord, e un risc potențial de daune colaterale”.

Reacția sfidătoare a Rusiei

După ce Ministerul Afacerilor Externe de la București l-a convocat pe ambasadorul rus pentru explicații și a transmis un protest „ferm” împotriva „actului inacceptabil și iresponsabil”, Moscova a venit cu o replică ironică.

Oficialii ruși au negat responsabilitatea și au scris pe Facebook că România ar fi descoperit „un alt OZN”, sugerând că nu există dovezi privind originea rusească a dronei.

„Pe 13 septembrie, Ministerul Apărării al României a descoperit un alt OZN (obiect zburător neidentificat) în spațiul aerian al țării și s-a grăbit să anunțe că ar fi vorba de o dronă rusească”, au postat oficialii ruşi pe Facebook.