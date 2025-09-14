Ministrul Apărării, despre piloții români care au urmărit drona ruseasca din Dobrogea: „Au ales responsabil”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat duminică, într-o postare pe Facebook, că piloții români care au interceptat o dronă rusească în apropierea graniței au avut autorizarea de a o doborî, însă au decis să nu tragă pentru a evita posibile victime sau pagube colaterale. „E o decizie de profesionalism și responsabilitate”, a scris ministrul.

Moșteanu a mai precizat că, începând cu 4 iulie, aprobarea pentru doborârea dronelor este dată de comandantul militar al operațiunii, în baza unui ordin de ministru semnat la zece zile după preluarea mandatului.

„România condamnă ferm aceste provocări venite din partea Rusiei și rămâne în coordonare permanentă cu aliații NATO”, a subliniat Moșteanu. El a adăugat că inițiativa Eastern Sentry, anunțată recent de secretarul general NATO Mark Rutte, va contribui la creșterea capacităților de apărare și descurajare pe flancul estic.

Legislația care permite neutralizarea sau doborârea dronelor neautorizate a fost adoptată de Parlament în februarie 2025 și declarată constituțională de Curtea Constituțională în martie, fiind în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.

Reamintim că o dronă Geran, folosită de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei, a intrat în spațiul aerian al României sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:05. Aceasta a fost interceptată de două aeronave F-16 românești, aflate într-o misiune de patrulare în nordul Dobrogei, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării Naționale.

Drona a orbitat timp de aproximativ 50 de minute, deplasându-se de la nord-est de Chilia Veche spre sud-vest de Izmail, părăsind ulterior spațiul aerian în dreptul localității Pardina și îndreptându-se înapoi spre Ucraina.