Băsescu îl critică pe ministrul Apărării: „Ar trebui să fie cinstit cu populaţia şi să nu vină cu poveşti de genul «N-am vrut să dăm foc la vegetaţia uscată»”

Traian Băsescu critică reacția autorităților după incidentul în care o dronă rusească a traversat spațiul aerian al României timp de aproape o oră, acuzând lipsa unor proceduri clare și a avertizat că neintervenția Armatei decredibilizează capacitatea de apărare a țării.

Traian Băsescu a reacționat după ce ministrul Apărării a justificat lipsa de acțiune prin evitarea unor riscuri colaterale. Fostul președinte consideră că asemenea explicații sunt inacceptabile:

„Ar trebui să fie cinstit cu populaţia şi să nu vină cu poveşti de genul «N-am vrut să dăm foc la vegetaţia uscată»”, a spus Traian Băsescu, luni, 15 septembrie.

Potrivit acestuia, mesajul transmis public de autorități nu face decât să alimenteze neîncrederea în capacitatea de apărare a țării în ochii aliaților, ai Rusiei și ai populației.

„Modul de reacţie al Armatei Române nu face decât să pună sub semnul întrebării şi pentru aliaţi, şi pentru ruşi, dar mai ales pentru populaţie capacitatea acesteia de a lichida astfel de riscuri”, a spus fostul preşedinte

Lipsa procedurilor clare

Într-o intervenție la Digi24, Traian Băsescu a explicat că România are legislație privind apărarea spațiului aerian, însă nu și norme de aplicare și proceduri clare pentru reacție imediată în cazul unor incidente repetate la graniță, şi a ironizat ipoteza că armata ar putea decide prin dezbateri colective dacă doboară sau nu o dronă.

„Mă îndoiesc că Armata a făcut un soi de sindicat şi zice: «Ar fi bine să o dăm jos, dar dacă voi credeţi că nu e bine să o dăm jos, atunci să nu dăm jos drona». Ei, cum ar suna o asemenea discuţie când vorbim de armată? (...) Intră în spaţiul aerian neautorizat, o dobori şi cu asta ai terminat bâlciul, pentru că altfel înfiinţăm sindicatul de luptă în spaţiul aerian şi întâi facem o şedinţă de sindicat şi pe urmă luăm o decizie şi îi arătăm noi apoi lui Putin ce decizii am luat... Desigur, glumesc. Nu există aşa ceva!”, a comentat el, subliniind că într-o structură militară ordinele sunt precise și nu lasă loc de interpretări.

„Dacă doborâm drona, măcar tăceau din gură”

De asemenea,, Traian Băsescu a explicat faptul că lipsa unei reacții ferme din partea Armatei Române a alimentat retorica ironică a Moscovei.

„Mă tem că ironia Ambasadei Rusiei își are baza în modul nostru de acționa. Vă imaginați Ambasada Rusiei, dacă noi ieri am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic ambasadorul Rusiei? Măcar tăcea din gură, nu râdea de noi”, a spus fostul preşedinte.

Declaraţia lui vine după ce Ambasada Rusiei la București a reacționat batjocoritor la acuzațiile că o dronă rusească ar fi pătruns în spațiul aerian românesc şi, printr-o postare pe Facebook, partea rusă a catalogat aparatul drept „un obiect zburător neidentificat”, sugerând că incidentul ar fi fost „o provocare a Kievului”:

„Pe 13 septembrie, Ministerul Apărării al României a descoperit un alt OZN (obiect zburător neidentificat) în spațiul aerian al țării și s-a grăbit să anunțe că ar fi vorba de o dronă rusească”, este postarea odicialilor ruşi.

În acest context, Traian Băsescu a subliniat că respectarea suveranității și a integrității teritoriale nu este negociabilă.

„Trebuie să fim foarte clari. Securitatea aeriană, inviolabilitatea teritoriului, inviolabilitatea spațiului aerian sunt lucruri cu care nu se negociază. (...) Poveștile «mi-a fost frică să nu dăm foc la sat, să nu dăm foc la pădure, să nu omorâm caii din Pădurea Lete» – astea-s povești pentru naivi. Când e vorba de securitate, nu există prioritate mai mare decât să-i demonstrezi celui care te testează că ești capabil să-ți protejezi spațiul aerian”, a afirmat el.

Întrebat dacă Rusia va continua să testeze apărarea aeriană a României, fostul președinte a răspuns tranșant: „Categoric da. În orice caz, România trebuie să fie pregătită să demonstreze și aliaților din NATO că e capabilă să-și apere în primă instanță, cu forțe proprii, spațiul aerian”.

„Dacă luăm informațiile date de ministrul Apărării, că drona a zburat la 300 de metri altitudine, ce Dumnezeu faci cu un F-16 sau cu un Rafale care zboară cu 700-800 de kilometri pe oră, la o altitudine de 300 de metri? Chiar riști aeronava. (...) Eu aș fi deplasat în zonă sau aș fi cerut de multă vreme deplasarea în zonă a unor mijloace ale artileriei antieriene. Armata Română le are”, a mai criticat Traian Băsescu deciziile MApN.