search
Luni, 15 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Băsescu îl critică pe ministrul Apărării: „Ar trebui să fie cinstit cu populaţia şi să nu vină cu poveşti de genul «N-am vrut să dăm foc la vegetaţia uscată»”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Traian Băsescu critică reacția autorităților după incidentul în care o dronă rusească a traversat spațiul aerian al României timp de aproape o oră, acuzând lipsa unor proceduri clare și a avertizat că neintervenția Armatei decredibilizează capacitatea de apărare a țării.

Traian Băsescu, critici pentru "poveşile" ministrului Ionuţ Moşteanu. FOTO: Mediafax
Traian Băsescu, critici pentru "poveşile" ministrului Ionuţ Moşteanu. FOTO: Mediafax

Traian Băsescu a reacționat după ce ministrul Apărării a justificat lipsa de acțiune prin evitarea unor riscuri colaterale. Fostul președinte consideră că asemenea explicații sunt inacceptabile:

„Ar trebui să fie cinstit cu populaţia şi să nu vină cu poveşti de genul «N-am vrut să dăm foc la vegetaţia uscată»”, a spus Traian Băsescu, luni, 15 septembrie.

Potrivit acestuia, mesajul transmis public de autorități nu face decât să alimenteze neîncrederea în capacitatea de apărare a țării în ochii aliaților, ai Rusiei și ai populației.

Modul de reacţie al Armatei Române nu face decât să pună sub semnul întrebării şi pentru aliaţi, şi pentru ruşi, dar mai ales pentru populaţie capacitatea acesteia de a lichida astfel de riscuri”, a spus fostul preşedinte

Lipsa procedurilor clare

Într-o intervenție la Digi24, Traian Băsescu a explicat că România are legislație privind apărarea spațiului aerian, însă nu și norme de aplicare și proceduri clare pentru reacție imediată în cazul unor incidente repetate la graniță, şi a ironizat ipoteza că armata ar putea decide prin dezbateri colective dacă doboară sau nu o dronă.

„Mă îndoiesc că Armata a făcut un soi de sindicat şi zice: «Ar fi bine să o dăm jos, dar dacă voi credeţi că nu e bine să o dăm jos, atunci să nu dăm jos drona». Ei, cum ar suna o asemenea discuţie când vorbim de armată? (...) Intră în spaţiul aerian neautorizat, o dobori şi cu asta ai terminat bâlciul, pentru că altfel înfiinţăm sindicatul de luptă în spaţiul aerian şi întâi facem o şedinţă de sindicat şi pe urmă luăm o decizie şi îi arătăm noi apoi lui Putin ce decizii am luat... Desigur, glumesc. Nu există aşa ceva!”, a comentat el, subliniind că într-o structură militară ordinele sunt precise și nu lasă loc de interpretări.

„Dacă doborâm drona, măcar tăceau din gură”

De asemenea,, Traian Băsescu a explicat faptul că lipsa unei reacții ferme din partea Armatei Române a alimentat retorica ironică a Moscovei.

„Mă tem că ironia Ambasadei Rusiei își are baza în modul nostru de acționa. Vă imaginați Ambasada Rusiei, dacă noi ieri am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic ambasadorul Rusiei? Măcar tăcea din gură, nu râdea de noi”, a spus fostul preşedinte.

Declaraţia lui vine după ce Ambasada Rusiei la București a reacționat batjocoritor la acuzațiile că o dronă rusească ar fi pătruns în spațiul aerian românesc şi, printr-o postare pe Facebook, partea rusă a catalogat aparatul drept „un obiect zburător neidentificat”, sugerând că incidentul ar fi fost „o provocare a Kievului”:

„Pe 13 septembrie, Ministerul Apărării al României a descoperit un alt OZN (obiect zburător neidentificat) în spațiul aerian al țării și s-a grăbit să anunțe că ar fi vorba de o dronă rusească”, este postarea odicialilor ruşi.

În acest context, Traian Băsescu a subliniat că respectarea suveranității și a integrității teritoriale nu este negociabilă.

„Trebuie să fim foarte clari. Securitatea aeriană, inviolabilitatea teritoriului, inviolabilitatea spațiului aerian sunt lucruri cu care nu se negociază. (...) Poveștile «mi-a fost frică să nu dăm foc la sat, să nu dăm foc la pădure, să nu omorâm caii din Pădurea Lete» – astea-s povești pentru naivi. Când e vorba de securitate, nu există prioritate mai mare decât să-i demonstrezi celui care te testează că ești capabil să-ți protejezi spațiul aerian”, a afirmat el.

Întrebat dacă Rusia va continua să testeze apărarea aeriană a României, fostul președinte a răspuns tranșant: „Categoric da. În orice caz, România trebuie să fie pregătită să demonstreze și aliaților din NATO că e capabilă să-și apere în primă instanță, cu forțe proprii, spațiul aerian”.

„Dacă luăm informațiile date de ministrul Apărării, că drona a zburat la 300 de metri altitudine, ce Dumnezeu faci cu un F-16 sau cu un Rafale care zboară cu 700-800 de kilometri pe oră, la o altitudine de 300 de metri? Chiar riști aeronava. (...) Eu aș fi deplasat în zonă sau aș fi cerut de multă vreme deplasarea în zonă a unor mijloace ale artileriei antieriene. Armata Română le are”, a mai criticat Traian Băsescu deciziile MApN.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la ce a pornit scandalul
digi24.ro
image
Polonez jignit și scuipat la aeroportul Otopeni, după ce a închiriat o mașină: „A spus că zgârietura costă 400 de euro”
stirileprotv.ro
image
Cine este CRIMINALUL care l-a înjunghiat pe temutul Auraș, în timpul măcelului de la Craiova. Înainte, rudele lui nici nu aveau voie să intre în oraș
gandul.ro
image
„Vom adera anul viitor la OCDE”. Nicușor Dan, optimist după discuții cu secretarul general Mathias Cormann
mediafax.ro
image
Gigi Becali, dezvăluire bombă după Csikszereda – FCSB 1-1: „Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cele 16 posibile înfățișări ale criminalului Emil Gânj. Inspirați din cea mai mare vânătoare de oameni din Franța, polițiștii români încearcă să dea de urma fugarului
libertatea.ro
image
EXCLUSIV Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic ambasadorul Rusiei? Măcar tăcea din gură”
digi24.ro
image
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
gsp.ro
image
Numit "trădător" în țara sa, Novak Djokovic le-a spus "ADIO" sârbilor. Cum a fost primit în Grecia
digisport.ro
image
Bolojan își ține demisia la vedere. Coaliția merge la Cotroceni, în pragul rupturii totale din cauza prețurilor
stiripesurse.ro
image
Cele mai spectaculoase ținute de la Emmy 2025. Vedetele care au atras toate privirile pe covorul roșu
antena3.ro
image
Salariul în România vs. Polonia, în ultimii 5 ani. Guda: Au o economie aproape triplă
observatornews.ro
image
S-a aflat! El este bărbatul care l-a ucis pe Auraș în lupta de stradă de la Craiova. Cu ce se ocupă tânărul
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
prosport.ro
image
Tabel cu bolile pentru pensionare pe caz de boală 2025. Afecțiunile acceptate oficial și cum se calculează pensia
playtech.ro
image
Tzancă Uraganu a fentat ANAF de milioane de euro. Cum au ajuns banii făcuți pe YouTube într-o firmă din Luxemburg. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Mirel Rădoi a părăsit stadionul la o oră de la finalul partidei, după ce i-a fost acordat primul ajutor în vestiar
digisport.ro
image
'Nu aveţi idee ce foc aţi aprins': discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk
stiripesurse.ro
image
14 octombrie 2025, zi liberă pentru elevii și profesorii din acest județ
kanald.ro
image
David Popovici a avut o singură rugăminte de ziua lui pentru toți românii. Ce a putut să ceară campionul...
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
O nouă ZI LIBERĂ pentru românii cu copii în fiecare toamnă. Zile libere de Crăciun şi Revelion
romaniatv.net
image
Ministrul Apărării face declarații oficiale cu privire la plecarea românilor la războiul din Ucraina!
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Drama fetelor din trupa Trident. Nu le mai recunoști după 20 de ani FOTO
actualitate.net
image
Irinel Columbeanu, supărat pe fiica lui, Irina: „Nu am mai vorbit de ceva timp”
click.ro
image
Rulouri cu scorțișoară și vanilie, rețeta care a dat gata TikTok-ul. Au o textură pufoasă, o aromă unică și o cremă catifelată. VIDEO
click.ro
image
4 zodii ce vor muta munții din loc până pe 1 octombrie. Le merge totul ca pe roate, iar dorințele li se împlinesc. Urmează o perioadă de poveste, viața lor se schimbă în bine
click.ro
Regele Felipe, Regina Letizia foto Profimedia jpg
Escapada Regelui Felipe al Spaniei fără Letizia! Unde a apărut monarhul, care dă semne că uneori fuge de căsnicia sa
okmagazine.ro
viscri manastire fortificata peisaj aerian Q7t2Xj O Xc jpg
Escapade de toamnă: 5 destinații mai puțin cunoscute din România, perfecte pentru un weekend
clickpentrufemei.ro
Nicolae Ceauşescu în fruntea unei demonstraţii din Bucureşti pentru sprijinirea Guvernului Dr. Petru Groza, instaurat la 6 martie 1945 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 6/1945)
Bucureștiul anului 1945: Gărzile cetățenești, în luptă cu „răufăcătorii”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Un turist spune care sunt cele mai sigure 10 țări din Europa: „Am vizitat mai toate țările europene” România, inclusă în lista sa
image
Irinel Columbeanu, supărat pe fiica lui, Irina: „Nu am mai vorbit de ceva timp”

OK! Magazine

image
Cine este bărbatul pe care Kate Middleton l-a îmbrățișat cu atâta căldură: ce înseamnă el pentru unul dintre copiii ei

Click! Pentru femei

image
Julia Roberts, o mamă strictă: „Le spuneam copiilor limitele și cum nu se schimbă niciun centimetru”

Click! Sănătate

image
Rețeta de gem de prune a lui David Beckham face furori!