Vineri, 12 Septembrie 2025
Adevărul
Câți bani au primit partidele politice în septembrie. PSD, pe primul loc, urmat de AUR și PNL

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a virat în septembrie subvenții de 19 milioane de lei către opt partide politice. Cei mai mulți bani au primit cei de la PSD, AUR și PNL. 

AEP a transferat în septembrie subvenții de 19 milioane lei către partide. FOTO Inquam Photos
AEP a transferat în septembrie subvenții de 19 milioane lei către partide. FOTO Inquam Photos

Conform datelor publicate de Agerpres, pe baza informațiilor transmise de AEP, pe primul loc la capitolul subvenții se află Partidul Social Democrat, care a primit 6.306.226 lei. Este urmat de Alianța pentru Unirea Românilor, cu 3.728.971 lei, și de Partidul Național Liberal, care a beneficiat de 3.433.326 lei. Uniunea Salvați România ocupă locul patru, cu 2.436.948 lei, iar S.O.S. România, formațiunea condusă de Diana Șoșoacă, a primit 1.621.025 lei. În clasament urmează Partidul Oamenilor Tineri, care a beneficiat de 1.306.148 lei. La polul opus, pe ultimele locuri, se află Partidul Mișcarea Populară, cu 89.221 lei, și Forța Dreptei, care a încheiat lista cu 84.720 lei.

Pe de altă parte, un raport realizat de Expert Forum (EFOR) arată că în 2024 partidele politice au raportat cheltuieli de peste 1,1 miliarde de lei, în timp ce statul a acoperit din bani publici peste un miliard de lei prin rambursările pentru campanii și subvențiile anuale.

„Partidele s-au mobilizat să obţină cât mai mulţi bani de la donatori, prin împrumuturi şi cotizaţii, folosind mult mai puţin subvenţiile, în comparaţie cu anii trecuţi. Doar PSD a declarat împrumuturi de aproape 100 de milioane de lei”, se arată în documentul citat.

Potrivit EFOR, strategia prin care partidele preferă finanțările private în paralel cu subvențiile publice duce la o presiune suplimentară asupra bugetului de stat și la riscuri de folosire netransparentă a fondurilor.

În plus, experții au analizat peste 200 de finanțatori – persoane fizice și juridice – și au constatat că există cazuri în care donațiile sau împrumuturile nu pot fi justificate prin veniturile declarate, unele persoane ajungând să doneze aproape toți banii câștigați sau chiar mai mult.

Politică

