 Ministrul Agriculturii vrea o intervenție a Guvernului asupra prețurilor. Ce măsură propune | adevarul.ro
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Ministrul Agriculturii vrea o intervenție a Guvernului asupra prețurilor. Ce măsură propune

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Ministrul Agriculturii caută o soluție pentru creșterea consumului, pe fondul presiunilor economice și al dificultăților cu care se confruntă industria alimentară. Florin Barbu spune că este nevoie de o intervenție care să încurajeze cumpărăturile și să susțină producătorii.

Cărucioarele de cumpărături rămân din ce în ce mai goale.
Cărucioarele de cumpărături rămân din ce în ce mai goale. Foto: Shutterstock

Românii ar putea găsi pe rafturi prețuri mai temperate dacă plafonarea adaosului comercial s-ar aplica tuturor produselor alimentare, nu doar celor de bază. Aceasta este soluția pe care o propune ministrul Agriculturii, Florin Barbu, pentru stimularea consumului și protejarea industriei alimentare.

Ministrul spune că măsura ar trebui analizată la nivelul Guvernului, ținând cont de evoluția inflației și de impactul acesteia asupra diferitelor sectoare economice. În opinia sa, limitarea adaosului comercial la o gamă mai largă de produse ar putea susține vânzările și, implicit, activitatea fabricilor din industria alimentară.

„Trebuie să avem o analiză la nivelul Guvernului. Am putea merge pe o plafonare nu numai la alimentele de bază, la toate alimentele care sunt pe rafturi în magazinele de retail. Trebuie să ne uităm pe inflație, trebuie să defalcăm această inflație pe subgrupe, vorbim aici de produse agroalimentare, dar și alte domenii economice. Din punctul meu de vedere, pentru că așa e, România stă pe consum, noi trebuie să creștem consumul, că putem distruge inclusiv industria alimentară. Atunci când nu ai consum, sigur productivitatea într-o unitate de procesare scade. Și atunci când o unitate de procesare are 600 de angajați și procesează 12 din 24 de ore, dacă consumul a scăzut, sigur își reduc activitatea și, bineînțeles, ceea ce am văzut în ultimele luni, un șomaj de peste 60.000 de oameni în industria din România”, a declarat Florin Barbu într-o intervenție la Digi24.

Ideea nu este privită însă cu entuziasm de toți cei din comerț. Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Comercianților Mici și Mijlocii, avertizează că extinderea plafonării ar putea muta presiunea asupra altor categorii de produse.

Potrivit acestuia, comercianții ar putea compensa adaosurile limitate la alimente prin scumpirea produselor nealimentare precum detergenți, cosmetice și produse de îngrijire personală.

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