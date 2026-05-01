Vineri, 1 Mai 2026
Adevărul
Mesajul Oanei Gheorghiu către parlamentari a stârnit revoltă în rândul opoziției. Reacțiile parlamentarilor PSD, AUR și PACE

Vicepremierul Oana Gheorghiu le-a trimis parlamentarilor un mesaj în care cere „înţelepciune şi curaj” înaintea votului pe moţiunea de cenzură din 5 mai. Reacțiile PSD, AUR și PACE nu au întârziat, mai mulți parlamentari afirmând că Guvernul Bolojan va cădea.

Vicepremierul Oana Gheorghiu FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat, joi seară, că a trimis mesaje tuturor parlamentarilor, în care a făcut apel la „înţelepciune şi curaj”, înaintea scrutinul programat pentru 5 mai.

„Am transmis în această seară un mesaj personal fiecărui deputat și senator al României. Le-am adresat un apel la înțelepciune și curaj. Am atașat acestui mesaj raportul exploratoriu privind posibilitatea listării unor companii de stat - documentul original, exact așa cum a fost prezentat în ședința de Guvern din 16 aprilie și publicat imediat pe site-ul oficial al Guvernului”, a scris Oana Gheorghiu pe pagina sa de Facebook.

Vicepremierul a afirmat că a făcut acest demers pentru ca „fiecare parlamentar are dreptul să își exprime votul la moțiunea de cenzură având la dispoziție toate informațiile corecte, nu versiunea lor denaturată”.

„Moțiunea de cenzură se bazează pe un narativ fals: că acest guvern ar vrea să «vândă țara». Nu este nimic altceva decât o manipulare menită să creeze isterie în societate, construită pe reminiscențele anilor '90, când același slogan a creat spațiul în care alții au devalizat-o, au furat-o și au folosit-o exclusiv în interes propriu. Am toată convingerea că reprezentanții aleși ai poporului român își vor exercita votul de marți nu din obediență față de un șef de partid, ci din respect pentru românii care le-au oferit încrederea lor”, a adăugat Oana Gheorghiu.

Reacțiile parlamentarilor

În urma mesajului transmis de vicepremier, mai multe voci din interiorul PSD, AUR, dar și din cadrul grupului parlamentar PACE au reacționat în spațiul public. Deputatul AUR Valeriu Munteanu a scris pe Facebook că va vota pentru moţiunea de cenzură, iar Guvernul Bolojan trebuie să plece.

„Mesajul trimis pe adresa privată de e-mail, mă îndeamnă să citesc (în calitate de parlamentar) un document cu «realizările Guvernului», înainte să votez Moțiunea. Ca să fiu bine informat și să «nu votez în beneficiul unui șef de partid», zice doamna vicepremier în mesajul său nocturn. Am citit documentul. O dezamăgire, suplimentară. România este în recesiune economică, iar acest Guvern are o agendă paralelă cu cea a românilor (...) Răspund public la solicitarea doamnei Gheorghiu – voi vota «pentru» Moțiunea de cenzură, voi vota demiterea unui guvern al austerității, al nepăsării, al inechității sociale, al tăierilor de salarii, de pensii și de alocații sociale. Un guvern al multinaționalelor. Un guvern al vânzării (fără noimă) către străini a întreprinderilor strategice ale României”, a transmis acesta.

O reacție a venit și din partea deputatului PSD Ştefan Ovidiu Popa, care a afirmat că Guvernul Bolojan va cădea pe 5 mai, când va fi votată moțiunea de cenzură.

„Scrisoarea dumneavoastră nu mai convinge pe nimeni. Realitatea politică este clară: pe 5 mai, Guvernul Bolojan va cădea. Parlamentarii social-democrați vor vota fără ezitare moțiunea de cenzură, fără excepții. Spuneți că nu există intenția de a înstrăina activele statului, dar chiar documentele asumate de Guvern arată contrariul. Listarea accelerată a unor participații din companii strategice precum Hidroelectrica, Romgaz, Salrom sau Nuclearelectrica, în condiții netransparente, e un semnal de alarmă privind direcția în care duceți economia. (...) Întrebarea despre ce lăsăm în urmă are un răspuns simplu: nu o țară care își cedează activele strategice! Pe 5 mai, Parlamentul vă va da acest răspuns”, a scris el.

O altă reacție a venit și din partea deputatei PSD Silvia Mihalcea, care a acuzat-o pe Oana Gheorghiu că i-a ignorat pe parlamentari până acum.

„Oana Gheorghiu, de la «înălțimea» arogantă a asumării răspunderii, s-a trezit că moțiunea îi bate la ușă, iar scaunul i se clatină și a binevoit, în sfârșit, să își coboare privirea spre parlamentari. Până acum, pentru doamna Gheorghiu și idolul domniei sale, Ilie Bolojan, parlamentarii erau inexistenți (...) Nu așa se construiește încrederea. Nu așa se caută sprijinul, prin încercări tardive, lipsite de credibilitate, apărute doar atunci când «v-a ajuns cuțitul la os». Și, mai grav, continuând să deformați realitatea și să justificați jaful reprezentat de vânzarea companiilor strategice ale statului (...) Marți, 5 mai 2026, veți pleca acasă. Cu toții”, a afirmat deputata.

La rândul său, senatorul Adrian Peiu a afirmat că „mesajul trimis pe email parlamentarilor de către vicepremierul Oana Gheorghiu reprezintă un motiv în plus pentru parlamentarii PACE - Întâi România să voteze la vedere moţiunea de cenzură de marţi”.

„De la sfârşitul lunii octombrie 2025, când a fost numită vicepremier în Guvernul Bolojan, Oana Gheorghiu nu a ştiut că există parlamentari, i-a descoperit acum, în pragul unei moţiuni de cenzură care va pune capăt unui Executiv abuziv care a condus ţara prin Ordonanţe de Urgenţă şi prin asumări de răspundere care au eludat Legislativul într-o manieră practicată doar în dictaturi. Când ne-a consultat vicepremierul Oana Gheorghiu cu privire la deciziile Guvernului? A anunțat pe cineva din opoziție cu privire la planul de a înstrăina cele mai profitabile companii ale statului român? A făcut vreo consultare în acest sens sau a catadicsit să vină în Parlament să ne ceară opinia? (...) Pentru toate aceste motive, parlamentarii PACE Întâi România își reafirmă decizia clară de a vota moțiunea de cenzură PSD-AUR-PACE la vedere, pentru a restaura democrația și rolul Parlamentului în cadrul puterilor statului român și pentru a-i da șansa României să fie condusă în interesul poporului român, nu al intereselor străine de neam și țară”, a transmis liderul grupului PACE - Întâi România.

Moțiunea de cenzură va fi supusă votului marți

Moțiunea de cenzură împotriva Cabinetului Bolojan a fost citită miercuri, 29 aprilie, în plenul reunit al Parlamentului, iar dezbaterea și votul, care va fi secret, cu bile, au fost programate pentru marți, 5 mai, de la ora 11:00.

Documentul a fost semnat de peste 250 de parlamentari, însă pentru adoptare sunt necesare 233 de voturi, adică majoritatea absolută a parlamentarilor.

În acest context, guvernul condus de Ilie Bolojan poate rămâne în funcție dacă cel puțin 22 dintre parlamentarii care au semnat moțiunea nu își exprimă votul în favoarea acesteia.

