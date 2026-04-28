PSD a strâns voturile necesare pentru căderea Guvernului Bolojan și cere „un premier capabil de colaborare”

Partidul Social Democrat (PSD) anunță, într-un comunicat de presă, că a reușit să obțină sprijinul unei majorități parlamentare pentru depunerea și adoptarea unei moțiuni de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan. Social-democrații susțin că inițiativa ar deschide „calea unei schimbări profunde în modul de guvernare.

„PSD subliniază că depunerea și adoptarea unei moțiuni de cenzură împotriva unui premier lipsit de legitimitate și fără sprijin parlamentar reprezintă un proces democratic, reglementat la nivel constituțional. Acest mecanism a fost prevăzut în Constituția României tocmai pentru a preveni un blocaj guvernamental provocat de refuzul premierului de a accepta o realitate politică ce nu-i mai permite să își exercite funcția de conducere a Guvernului”, se arată în comunicatul formațiunii.

În același document, PSD acuză dificultăți în actul de guvernare și îl critică pe șeful Executivului pentru relația cu partenerii politici.

„PSD consideră că incapacitatea premierului Ilie Bolojan de a-și respecta partenerii de guvernare și de a fi receptiv la problemele și îngrijorările românilor a afectat semnificativ actul de guvernare și a produs numeroase blocaje instituționale”, susține partidul.

PSD invocă efecte economice negative, punându-le pe seama deciziilor guvernamentale. „Din cauza orgoliilor și încăpățânării politice a premierului, România a ajuns în recesiune, consumul s-a prăbușit, producția a scăzut, iar inflația a retezat puterea de cumpărare a cetățenilor. Ar fi fost iresponsabil din partea PSD să nu intervină pentru a opri acest declin economic și social!”, mai afirmă social-democrații.

De asemenea, PSD susține că actualul Executiv nu a livrat reformele promise. „Dincolo de discursul demagogic, premierul Bolojan nu a reușit să implementeze nicio reformă autentică în cele 10 luni în care a condus Guvernul României. Insinuarea că a reformat România prin tăieri de venituri, prin creșteri de taxe, prin sărăcirea populației și prin sufocarea fiscală a IMM-urilor și a antreprenorilor români denotă o înțelegere rudimentară a mecanismelor economice și o deconectare totală de la realitățile din România”, arată comunicatul PSD.

În viziunea PSD, o eventuală schimbare de guvern ar avea rolul de a restabili stabilitatea politică și economică. „Retragerea sprijinului politic al premierului Ilie Bolojan și demiterea sa prin mecanismul democratic al moțiunii de cenzură deschid calea pentru formarea unui guvern funcțional, care să fie condus de un premier capabil de colaborare. În contextul geopolitic complicat în care ne aflăm, România are nevoie urgent de o conducere coerentă, fără blocaje și fără orgolii politice, care să poată asigura buna administrare și relansarea economică”, a precizat PSD.