PSD și AUR prezintă moțiunea în Parlament: „România nu este o marfă”

Moţiunea de cenzură depusă de grupurile parlamentare ale PSD, AUR şi PACE - Întâi România împotriva Guvernului Bolojan va fi prezentată miercuri în plenul reunit al Parlamentului. Moţiunea a fost semnată de 253 de parlamentari.

Birourile permanente reunite ale Senatului şi Camerei Deputaţilor au decis, marţi, calendarul dezbaterii şi votării moţiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, potrivit Agerpres.

Astfel, miercuri de la ora 12:30, moțiunea de cenzură va fi citită în plenul comun, urmând ca pe data de 5 mai, marțea viitoare, de la ora 11:00, moțiunea va fi dezbătută și votată. Votul va fi secret, cu bile.

În textul moțiunii semnate de PSD-AUR Guvernul este acuzat că reforma premierului Bolojan este, în realitate, un eșec administrativ și sunt taxate dur măsurile care au afectat direct categoriile vulnerabile, deși PSD era la guvernare când a aprobat tăierile. Semnatarii documentului critică dur și termenul „șobolan” folosit de premierul Bolojan în discursul public, atunci când a comparat situația companiilor de stat cu „niște șobolani care rod proviziile”.

„România nu este o marfă, iar companiile statului nu sunt active de lichidat pentru a acoperi eșecuri politice. Guvernul condus de Ilie Bolojan a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea și strategia cu improvizația.

(...) Domnule Bolojan,

În guvernul pe care l-ați condus ați promovat ideologia unui progresism exacerbat, împotriva intereselor economiei naționale și ale poporului român!

Sub masca modernizării iluzorii și a așa-ziselor reforme, v-ați propus să impuneți în România un model străin de sufletul acestui popor și o ideologie care nu hrănește, nu încălzește, ci doar dezbină și distruge societatea românească”, se arată în textul moțiunii.

Anunțul privind depunerea moțiunii a fost făcut luni, 27 aprilie, când reprezentanții PSD și AUR au precizat că este vorba despre un demers „strict tehnic”, necesar pentru a întruni numărul de semnături cerut de procedură.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a subliniat că inițiativa nu reprezintă un pact politic, ci o colaborare punctuală: „Am stabilit să avem o moțiune comună. Realizăm un demers comun de redactare a unei moțiuni de cenzură pentru a fi depusă în Parlament. Aceasta va fi dezbătută la începutul lunii mai, în vederea demiterii Guvernului Bolojan. Nu e niciun pact cu PSD, e o colaborare pentru a nu face două moțiuni și să cadă amândouă”.

Potrivit surselor, președintele Nicușor Dan ar fi avut încă de sâmbătă, 25 aprilie, informații potrivit cărora atât PSD, cât și AUR pregătesc depunerea unei moțiuni de cenzură, însă fără a ști că cele două partide vor acționa împreună. După ziua de marți, acesta ar urma să convoace consultări cu partidele parlamentare începând de miercuri, în contextul evoluțiilor politice din Parlament.