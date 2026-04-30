Breaking Bolojan a dezvăluit ce va face dacă pică Guvernul: „Voi construi o alternativă pentru România, o forță politică”

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, 30 aprilie, că este pregătit pentru orice scenariu politic, inclusiv pentru situația în care o eventuală moțiune de cenzură ar trece.

Întrebat ce va face în cazul pierderii sprijinului parlamentar, Bolojan a subliniat că experiența acumulată în funcțiile publice și încrederea primită de-a lungul timpului îl determină să continue implicarea în viața politică.

„Având în vedere experiența acumulată în acești ani, votul de încredere al cetățățenilor din colegiile din județul Bihor și voturile pe care Partidul Național Liberal le-a obținut din țară, voi construi o alternativă, în așa fel încât România modernă să știe că există o forță politică. O forță care este în stare să creeze condiții pentru dezvoltare, care să guverneze onest, corect și să creeze condiții bune pentru oameni, respectându-i pe cetățeni”, a declarat premierul Bolojan, într-o intervenție la Rock FM.

Totodată, Bolojan a afirmat că, dacă moțiunea de cenzură va trece, își încheie mandatul cu sentimentul datoriei împlinite, indiferent de evoluțiile politice.

„Sunt împăcat că am făcut, în fiecare zi cât am fost premier, tot ceea ce a ținut de mine pentru a onora această funcție de mare răspundere”, a adăugat acesta.