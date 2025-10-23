Marcel Ciolacu va intra în cursa pentru șefia CJ Buzău. Constantin Toma: „Eu sunt într-o situație foarte proastă”

Fostul premier Marcel Ciolacu ar urma să fie confirmat oficial, sâmbătă, drept candidat al PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău, la alegerile locale parțiale care vor avea loc pe 7 decembrie.

Decizia va fi luată în cadrul Conferinței Extraordinare a organizației PSD Buzău.

Guvernul a stabilit joi organizarea alegerilor parțiale pe 7 decembrie, atât în București și alte 12 localități din țară, cât și în Buzău.

Marcel Ciolacu pare să fi obținut sprijinul primarului municipiului Buzău, Constantin Toma, însă acesta nu și-a ascuns rezervele față de fostul premier. Edilul a declarat că i-ar fi greu să facă campanie pentru Ciolacu, după ce în trecut l-a criticat.

„L-am criticat pe bună dreptate pentru tâmpeniile pe care le-a făcut și acum să merg cu dumnealui să spun 'Uite ce băiat bun este Marcel Votați-l'... E foarte greu”, a spus Toma, în cadrul unei emisiuni de la Antena 3 CNN.

Întrebat ce le va spune oamenilor când va merge în campanie alături de Ciolacu, acesta a răspuns:

„Acum m-am blocat total. Trebuie să mă gândesc ce să spun. Vă dați seama ca nu am nimic în cap în momentul asta... Eu sunt într-o situație foarte proastă.”

Edilul Buzăului nu a ezitat să ironizeze bugetul județului, susținând că viitorul președinte al CJ depinde de banii veniți de la București.

„Păi aici e un buget mai mic. Așa cum știți, bugetul de la Consiliul Județean se finanțează 100% de la București. Și mă gândesc că dacă vine domnul Grindeanu (premier) din 2027, la Buzău, va curge numai lapte și miere”, a spus Toma.

Primarul a precizat că va participa la Congresul PSD doar dacă va fi inclus în delegația organizației județene și a subliniat că nu îl va vota pe Sorin Grindeanu la șefia partidului.

„Păi, dacă mă bagă în delegație, o să merg. (...) Personal, nu. Voi vota împotrivă, chiar dacă nu va ajuta cu nimic treaba asta.”

La final, Toma a confirmat că îl va susține totuși pe Ciolacu la CJ Buzău:

„Până la urmă, Marcel Ciolacu este cel care m-a propus să candidez la Primăria Buzău și nu i-am făcut de râs, nici pe el, nici pe buzoieni, zic eu, cel puțin prin prisma voturilor pe care le-am primit.”

În prezent, CJ Buzău este condus interimar de Adrian Petre, după ce fostul președinte Lucian Romașcanu a fost numit în vara acestui an membru al Curții de Conturi Europene, din partea României.

„De principiu, candidatul PSD pentru funcția de președinte al CJ Buzău va fi Marcel Ciolacu. Decizia va fi luată însă sâmbătă în cadrul Conferinței Extraordinare a organizației județene PSD Buzău”, a declarat președintele PSD Buzău, Romeo Lungu, citat de Agerpres.