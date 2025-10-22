Daniel Băluță, sigur că PSD îi va da undă verde pentru Primăria Capitalei. „Sunt convins că lucrul ăsta se va întâmpla”

Primarul Sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluţă, anunţă că ia în calcul o candidatură pentru funcţia de primar general al Capitalei, în situaţia în care partidul va fi de acord. El se declară ”convins că acest lucru se va întâmpla”.

”Dacă partidul, şi sunt convins că lucrul ăsta se va întâmpla, va fi de acord, cel mai probabil voi candida la alegeri”, a afirmat Daniel Băluţă, miercuri seară, la Antena 3, întrebat dacă va candida la alegerile locale parţiale pentru Primăria Capitalei, scrie News.

El a spus că există ”un gentlemen agreement” privind faptul că niciun candidat din partea partidelor din coaliţie nu se va retrage. ”Nu toate lucrurile în viaţa asta se fac, după cum ştiţi, în scris. Confucius a spus că promisiunea făcută este datorie curată. Sunt genul de om care chiar respectă promisiunile”, a arătat Băluţă.

El a susţinut că nu sunt relevante scorurile din sondajele de opinie. ”Important pentru mine, ca locuitor al Bucureştiului, este ca un număr cât mai mare de proiecte pe care le-am făcut în Sectorul 4 să le putem replica şi la nivelul Primăriei Capitalei. Poate că e un moment important pentru noi toţi, pentru bucureşteni, să ne uităm cu foarte mare atenţie la rezultate, la performanţă, pentru că, cu asemenea încăierări, cu asemenea discuţii în contradictoriu oraşul acesta nu poate să progreseze”, a adăugat Daniel Băluţă.

Întrebat cine va decide candidatul din partea PSD în situaţia în care şi Gabriela Firea va dori să fie candidatul partidului la aceste alegeri parţiale, Daniel Băluţă a răspuns: ”Realitatea”. ”Doamna Firea este o foarte bună colegă. Un europarlamentar care reprezintă România cu cinste, a fost un primar general bun, cu care, personal, am colaborat foarte bine. Aceasta este altă competiţie electorală, cu certitudine sondajele pe care partidul le-a comandat şi care sunt în derulare vor stabili care dintre propunerile acestea este mai bună, pentru că aşa este normal, viaţa este o competiţie. Este o competiţie plină de respect şi de bun simţ, despre asta este vorba”, a menţionat Daniel Băluţă.