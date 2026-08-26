Manfred Weber, mesaj pentru România în scandalul celor 770 de milioane de euro din PNRR: „Nu vrem să piardă niciun euro”

Liderul Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, afirmă că grupul său politic nu dorește ca România să piardă fonduri europene prin Mecanismul de Redresare și Reziliență (PNRR), în contextul controverselor privind modificarea legislației în domeniul integrității.

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Declarația vine după ce grupurile PPE și Renew Europe din Parlamentul European i-au cerut președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să clarifice situația celor 770 de milioane de euro aferente unui jalon din PNRR, în legătură cu reforma legislației privind integritatea în funcțiile publice.

„Respectarea valorilor europene şi a statului de drept trebuie să fie o condiţie esenţială pentru accesarea fondurilor europene. Grupul PPE nu vrea ca România să piardă niciun euro din fondurile europene care îi sunt alocate prin PNRR. Îndeplinirea corectă şi la timp a reformelor asumate prin PNRR este esenţială pentru ca România să beneficieze integral de fondurile europene care îi sunt alocate”, a transmis Manfred Weber.

Liderul PPE susține că demersul comun al PPE și Renew îi permite Comisiei Europene să stabilească dacă forma actuală a legislației românești respectă cerințele asumate prin PNRR sau dacă sunt necesare modificări.

„Este esenţial ca această clarificare să vină rapid, astfel încât România să poată face, dacă este nevoie, toate ajustările necesare şi să îndeplinească jalonul în termen”, a mai spus Weber.

Potrivit acestuia, miza este reprezentată de accesarea integrală a banilor europeni alocați României prin mecanismul de redresare.

„Miza este una majoră: România trebuie să încaseze cele 770 de milioane de euro şi să nu piardă niciun euro din PNRR”, a adăugat liderul PPE.

Comisia Europeană a precizat că legislația privind integritatea va fi analizată în cadrul celei de-a șasea și ultimei cereri de plată, care nu a fost încă depusă de autoritățile române.

„Putem confirma primirea scrisorii şi vom răspunde în termenul adecvat”, a transmis un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, într-un răspuns pentru Agerpres.

Reprezentantul CE a precizat că instituția este în discuții tehnice cu autoritățile române pentru implementarea PNRR, în condițiile în care termenul-limită pentru mecanism este 31 august 2026.

„Legea privind integritatea va fi evaluată de Comisie în cadrul celei de a şasea şi ultima cerere de plată, care nu a fost încă depusă de autorităţile române. Ca în cazul tuturor statelor membre, serviciile Comisiei sunt angajate cu autorităţile române în discuţii tehnice care susţin implementarea Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă până la termenul-limită de 31 august 2026. Nu putem face alte comentarii în acest stadiu”, se mai arată în răspunsul Comisiei.