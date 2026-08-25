Banii din PNRR sunt în continuare motiv de conflict între PSD, PNL și USR. Sunt în joc 770 de milioane de euro

Delegația PSD din Parlamentul European acuză PNL și USR că ar putea pune în pericol plata a 770 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență și le cere liderilor celor două partide să explice public dacă susțin demersurile propriilor familii politice europene.

Social-democrații susțin că disputele politice interne nu ar trebui transferate. Foto: Inquam Photos/George Călin

Potrivit PSD, președintele Partidului Popular European, familia politică europeană din care face parte PNL, și lidera Renew Europe, grupul european asociat USR, au transmis o scrisoare președintei Comisiei Europene prin care solicită intervenția Executivului comunitar în legătură cu legea integrității. Social-democrații susțin că, prin acest demers, plata celor 770 de milioane de euro ar putea fi condiționată de modificarea unor prevederi ale legii.

PSD invocă și diferențele dintre voturile date în Parlamentul României și pozițiile familiilor politice europene. Legea privind integritatea a fost adoptată în Camera Deputaților cu 183 de voturi pentru, 84 împotrivă și trei abțineri, cu voturile PSD și PNL, în timp ce USR a votat împotrivă.

Social-democrații susțin că disputele politice interne nu ar trebui transferate la nivel european, cu riscul afectării fondurilor destinate României. PSD afirmă că parlamentarii săi au sprijinit adoptarea legislației necesare pentru îndeplinirea jaloanelor restante din PNRR, deși partidul se află în opoziție.

Delegația PSD din Parlamentul European cere conducerilor PNL și USR să răspundă public dacă susțin demersul liderilor PPE și Renew Europe, dacă au solicitat sau sprijinit intervenția familiilor lor politice europene și dacă își asumă eventualele consecințe asupra plății celor 770 de milioane de euro.

Social-democrații mai acuză partidele de la guvernare de un „discurs dublu” în relația cu instituțiile europene și susțin că Uniunea Europeană nu trebuie folosită nici ca justificare pentru măsuri nepopulare, nici ca instrument de presiune politică în disputele interne.

PSD precizează că va continua să susțină, la nivel european, demersurile pentru finalizarea reformelor și investițiilor din PNRR și pentru atragerea fondurilor europene disponibile pentru România.