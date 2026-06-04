Ludovic Orban: Un premier precum Eugen Tomac ar fi „un surogat al PSD”, o „soluție” dependentă de voturile social-democraților

Ludovic Orban a criticat joi, 4 iunie, modul în care decurge procesul de desemnare a viitorului prim-ministru, afirmând că președintele nu și-a îndeplinit până acum atribuțiile constituționale și că, din punct de vedere politic, în ultimele săptămâni „nu s-a întâmplat nimic”.

Fostul lider liberal a declarat că nu știe pe cine va desemna șeful statului pentru funcția de premier, în condițiile în care de aproximativ două săptămâni în spațiul public este vehiculat numele lui Eugen Tomac, a firmat Orban într-o intervenție telefonică la Digi24.

Critici la adresa variantei Eugen Tomac

Orban a susținut că nu există garanții că liderul PMP ar putea forma o majoritate parlamentară și a descris un astfel de scenariu drept o soluție dependentă de voturile PSD.

Potrivit acestuia, un eventual premier Eugen Tomac ar fi „un premier surogat al PSD”, întrucât numirea și învestirea sa ar depinde în mare măsură de sprijinul social-democraților.

Fostul premier a remarcat însă că și în PSD au existat voci care au făcut declarații favorabile unei asemenea variante. Recent, vicepreședintele PSD Vasile Dîncu declara că opțiunea Eugen Tomac nu poate fi considerată abandonată și că nu a fost exclusă oficial.

„Omul lui Băsescu”

Ludovic Orban a afirmat că Eugen Tomac este perceput în continuare drept unul dintre oamenii apropiați ai fostului președinte Traian Băsescu, fiind liderul formațiunii PMP, partid asociat de-a lungul timpului cu fostul șef al statului.

Orban a mai spus că, din informațiile pe care le are, PSD este în prezent singurul partid dispus să susțină o eventuală desemnare a lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru.