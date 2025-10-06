Ludovic Orban și Eugen Tomac, în noua echipă de consilieri a lui Nicușor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, a numit nouă noi consilieri prezidențiali, între care și liderii de partid Ludovic Orban (Forța Dreptei) și Eugen Tomac (PMP).

„Președintele României, domnul Nicușor Dan, a decis numirea următorilor consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici, care își vor asuma responsabilități în cadrul Administrației Prezidențiale, începând cu lunile octombrie și noiembrie 2025”, a informat Administrația Prezidențială

Noile numiri sunt următoarele :

Marius Lazurca - consilier prezidențial pe politică externă începând cu 6 octombrie 2025.

Valentin Naumescu - consilier prezidențial pentru afaceri europene începând cu 1 noiembrie 2025.

Ana-Maria Geană - consilier de stat pentru românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025.

Eugen Tomac - consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025.

Cosmin Soare - consilier prezidențial pe probleme constituționale începând cu 1 noiembrie 2025.

Alexandru Ciurea - consilier prezidențial pe probleme juridice începând cu 6 octombrie 2025.

Andrei Popovici - consilier onorific pentru economie începând cu 6 octombrie 2025.

Ramona Dinu - consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism începând cu 6 octombrie 2025.

Ludovic Orban - consilier prezidențial pentru politică internă începând cu 6 octombrie 2025.

„Aceste numiri reflectă angajamentul Președintelui pentru o administrație profesionistă, eficientă și în deplin acord cu prioritățile mandatului prezidențial. Conform cadrului legal în vigoare, consilierii își exercită atribuțiile în condiții de legalitate, responsabilitate, profesionalism și loialitate față de Președinte”, a mai transmis Administrați Prezidențială.