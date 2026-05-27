Ludovic Orban, despre posibila nominalizare a lui Eugen Tomac ca premier: „Președintele e jucător la cacealma, dacă vine cu astfel de soluții. Asta ar fi o petardă politică”

Ludovic Orban a criticat posibilitatea ca președintele Nicușor Dan să desemneze un apropiat din cercul său de consilieri pentru funcția de premier, avertizând că un eventual eșec al acestuia în Parlament ar reprezenta „un eșec personal al președintelui”.

Ludovic Orban FOTO: Inquam Photos/Mălina Norocea
„Președintele nu poate să pună orice premier își dorește. Regula este că trebuie să țină cont, ca urmare a consultărilor partidelor parlamentare, de ceea ce se întâmplă în Parlament. Partidele care sunt în Parlamentul României reprezintă voința națiunii. Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român, conform Constituției, iar opțiunile populației se regăsesc în formațiunile politice care sunt în Parlamentul României. Desemnarea unui premier trebuie să țină cont de echilibrul de forțe din Parlament, pe baza propunerilor care sunt formulate de formațiunile politice parlamentare”, a declarat Orban pentru Digi24.

Fostul premier consideră că PSD, fiind partidul care a contribuit la căderea Guvernului prin moțiunea de cenzură depusă împreună cu AUR, are și responsabilitatea de a veni cu o soluție pentru formarea unei noi majorități. Acesta a precizat că nu îl susține personal pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, însă consideră că aceasta este „logica politică și constituțională” a momentului.

„PSD, fără niciun motiv serios, a decis să rupă coaliția și a depus împreună cu AUR o moțiune de cenzură. (...) Președintele trebuie să-l nominalizeze pe Grindeanu sau pe ce candidați la prim-ministru pune PSD-ul. Spun asta nu pentru că mi-aș dori ca Grindeanu să fie premier. Eu nu l-aș dori pe Grindeanu nici măcar consilier la Palatul Victoria al premierului”, a spus Orban.

În ceea ce privește varianta Eugen Tomac, Orban a afirmat că liderul PMP nu oferă garanții că poate coagula o majoritate parlamentară și a subliniat că acesta nu este un tehnocrat, ci liderul unui partid care nu este reprezentat în Parlament.

„Eugen Tomac nu este tehnocrat, este președintele unui partid care nu este prezent în Parlamentul României, care nu cred că are argumentele pentru a putea să ofere... Să ne aducem aminte ce a spus președintele: va da mandat numai atunci când va fi sigur că cel care primește mandatul are capacitatea să formeze o majoritate parlamentară (...) Dacă Nicușor Dan este consecvent, atunci poate să înțeleagă foarte clar că Eugen Tomac nu oferă nicio garanție că are capacitatea să formeze o majoritate parlamentară”, a declarat fostul premier.

Orban a comparat o eventuală desemnare a lui Tomac cu ideea unui „guvern al președintelui”, amintind de expresia „Guvernul meu”, folosită în trecut de Klaus Iohannis.

„A desemna un consilier prezidențial, a-i da mandatul de prim-ministru incumbă și asumarea unei răspunderi personale a președintelui ca urmare a desemnării pentru rezultatul acestei proceduri de învestire. Dacă cel desemnat de președinte dintre consilierii personali, fără să țină cont de pozițiile formațiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, nu are capacitatea să obțină învestitura, este un eșec personal al președintelui”, a afirmat Orban.

Fostul lider liberal a catalogat drept „experiment politic” și „petardă politică” o eventuală nominalizare a lui Eugen Tomac fără un acord clar al partidelor parlamentare.

„Președintele trebuie să vină cu o soluție serioasă. Altfel, nu e președinte jucător, e președinte jucător la cacealma, dacă vine cu astfel de soluții. Asta ar fi o petardă politică, o propunere neserioasă care în niciun caz nu ar veni în întâmpinarea intențiilor declarate de a putea învesti un guvern care să asigure. Spuneți-mi când în istoria desemnării de candidați la funcția de prim-ministru, un președinte a scos din joben un candidat la prim-ministru care să aibă nicio legătură cu niciunul dintre partidele parlamentare, fără să aibă un acord explicit. Au fost momente, de exemplu, când a fost Isărescu desemnat premier tehnocrat. Asta a fost în urma căderii guvernului Radu Vasile. Premierul Isărescu a fost acceptat și susținut de partidele politice parlamentare”, a mai spus Ludovic Orban în interviu.

Totodată, Orban a spus că ar fi „o umilință supremă” pentru PSD să susțină un politician asociat cu fostul președinte Traian Băsescu, despre care afirmă că a avut un rol important în ascensiunea politică a lui Eugen Tomac.

