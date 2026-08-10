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„Hellscape", planul Taiwanului de a transforma o eventuală invazie chineză într-un coșmar

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Taiwanul își accelerează pregătirile pentru un eventual război cu China, studiind experiența Ucrainei în utilizarea dronelor pe câmpul de luptă. Insula își extinde producția de drone și de nave fără echipaj, menite să contribuie la descurajarea unei posibile debarcări chineze, relatează The New York Times.

Exerciții militare în Taiwan
Exerciții militare în Taiwan/FOTO:X

Noua strategie de apărare a fost denumită „Hellscape" — „peisaj infernal". Aceasta presupune utilizarea masivă a dronelor, a navelor fără echipaj, a rachetelor și a artileriei, pentru a face cât mai dificilă o eventuală debarcare a trupelor chineze pe insulă. Calculul are la bază ideea că pierderile de proporții ar transforma o tentativă de cucerire a Taiwanului într-un risc prea mare pentru Beijing.

Unul dintre principalele repere pentru Taiwan a devenit războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Militarii taiwanezi studiază modul în care forțele ucrainene folosesc drone relativ ieftine și ușor de manevrat împotriva unui adversar mult mai puternic. Aceștia sunt interesați în mod special de experiența loviturilor cu bătaie lungă, o tactică similară ar putea permite Taiwanului să atace navele chineze încă înainte ca acestea să se apropie de insulă.

„Eforturile noastre în domeniul dronelor și al combaterii acestora au început relativ târziu, iar la început am acționat prin încercare și eroare", a declarat generalul-locotenent Huang Wen-chi, directorul departamentului de planificare strategică din cadrul Ministerului Apărării din Taiwan. Potrivit acestuia, în ultimii doi ani abordarea a început să se schimbe.

Taiwanul își extinde producția de drone

Taiwanul își extinde totodată producția: până în 2030, autoritățile intenționează să producă până la 100.000 de drone pe lună. Pentru propriile forțe armate, insula dorește să achiziționeze peste 210.000 de drone aeriene și maritime.

Exporturile cresc rapid. În primele trei luni ale anului 2026, Taiwanul a vândut în străinătate drone în valoare de 115 milioane de dolari, mai mult decât în tot anul 2025. Cea mai mare destinație a fost Cehia, iar o parte dintre dronele taiwaneze ajung și în Ucraina.

Taiwanul va trebui să își schimbe nu doar armamentul, ci și modul de organizare a armatei. Totuși, a fost deja înființat un nou comandament al apărării de coastă, care reunește drone, rachete mobile și artilerie.

China trece printr-o reorganizare amplă a conducerii militare

În același timp, China trece printr-o reorganizare amplă a conducerii militare. Din cele 27 de funcții de comandă de vârf din armată, 21 nu au în prezent un titular permanent. Doar șase dintre acestea sunt ocupate de generali de cel mai înalt rang, în timp ce aproximativ 20 de funcții sunt deținute temporar, cu titlu de interimat, de generali-locotenenți.

Din cauza amplorii epurărilor, Xi Jinping este nevoit să reconstruiască o mare parte a vârfului ierarhiei militare. Noii generali sunt promovați în grupuri mici, după o verificare politică suplimentară, unul dintre principalele criterii rămânând loialitatea personală față de Xi.

Taiwanul a început deja din 2024 să își restructureze apărarea pe baza unei strategii asimetrice, mizând pe un număr mare de mijloace de lovire relativ ieftine. În luna iunie, militarii taiwanezi au exersat, în cadrul unor exerciții de respingere a unei debarcări chineze, lovituri cu rachete și artilerie din mai multe poziții de-a lungul coastei.

Experiența ucraineană este folosită tot mai activ în pregătirea de pe insulă. În iunie, acolo au fost lansate cursuri pentru operatori civili de drone, inspirate de experiența războiului din Ucraina. China studiază, la rândul ei, această experiență: militarii chinezi analizează utilizarea dronelor, a războiului electronic și schimbările în tactica subunităților pe câmpul de luptă modern.

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