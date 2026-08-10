Scandal de securitate la Londra: componente chinezești găsite în echipamentul forțelor speciale ale Marinei Regale. Trimiteau în secret date către China

Dronele de supraveghere ale Marinei Regale, utilizate de forțele speciale de elită ale Marii Britanii, erau echipate cu camere ce conțineau componente fabricate în China și care transmiteau în secret date către o adresă din China.

S-a constatat că dronele K3 Scout, operate de Royal Marines, trimiteau așa-numite comunicări de tip „heartbeat" către o adresă IP din China.

Semnalele erau concepute pentru a informa un dispozitiv aflat la distanță că respectivele camere sunt online și funcționează normal. Descoperirea a declanșat îngrijorări legate de securitatea națională și a determinat Ministerul Apărării să elimine conectivitatea la internet a camerelor.

Oficialii insistă că nu există dovezi conform cărora ar fi fost accesate sau transmise peste hotare informații militare sensibile sau date din sistemele Ministerului Apărării.

Însă dezvăluirea a ridicat noi întrebări privind securitatea lanțurilor de aprovizionare militare ale Marii Britanii — și dacă tehnologia chineză și-a găsit drumul spre zone extrem de sensibile, folosite de forțele speciale.

Flota, în valoare de 12 milioane de lire sterline, este în uz din luna martie și a fost furnizată de compania britanică de apărare Kraken Technology Group.

Incident grav

Kraken a achiziționat camerele de la un furnizor terț, care oferise garanții privind securitatea acestora. O anchetă ulterioară a descoperit că respectivele camere conțineau componente fabricate în China și comunicau cu o adresă IP din această țară.

Incidentul a fost considerat suficient de grav pentru a genera îngrijorări privind posibila expunere a personalului de la sediul Serviciului de Bărci Speciale (SBS) din Poole, comitatul Dorset.

Există, de asemenea, temeri că respectivele camere ar fi putut funcționa în apropierea unor întâlniri sensibile, la care au participat cadre de rang înalt din forțele speciale.

O îngrijorare deosebită a fost generată de informațiile potrivit cărora camerele ar fi putut rămâne active chiar și atunci când dronele propriu-zise erau oprite.

O sursă din domeniul apărării, familiarizată cu subiectul, a declarat pentru Telegraph că dronele fuseseră folosite în cadrul pregătirilor pentru un posibil pachet de apărare britanic, menit să contribuie la protejarea libertății de navigație prin Strâmtoarea Ormuz.

Eșec grav de achiziție

Sursa a descris descoperirea drept un eșec grav de achiziție, precizând că încrederea în această platformă a fost pierdută.

Incidentul reprezintă o lovitură majoră pentru Project Beehive, programul Marinei Regale destinat integrării navelor fără echipaj cu navele de luptă convenționale.

Dronele K3 Scout fac parte din flotila de suprafață a Marinei și sunt operate de Coastal Forces Squadron și de unitatea 47 Commando Royal Marines.

Navele fără echipaj sunt menite să ofere forțelor britanice capacități sporite de supraveghere și de luptă, reducând totodată riscurile la adresa personalului.

Drona K3 Scout poate transporta o încărcătură de până la 600 de kilograme și poate funcționa continuu timp de până la 30 de zile.

Sistemul a fost achiziționat și de Comandamentul Operațiunilor Speciale al SUA

Sistemul a fost achiziționat și de Comandamentul Operațiunilor Speciale al SUA și a participat la exerciții și teste NATO în zona Mării Baltice.

Descoperirea survine în contextul unor avertismente tot mai frecvente cu privire la riscurile de securitate potențiale generate de dominația Chinei asupra lanțurilor globale de aprovizionare tehnologică și de producție.

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Alicia Kearns, purtătoarea de cuvânt conservatoare pentru securitate, a declarat: „Dacă nu putem spune cu certitudine ce se află în interiorul propriului nostru echipament militar, nu putem afirma că acesta este al nostru sau că suntem suverani."

Ea a cerut o examinare urgentă a echipamentelor militare care conțin componente provenite din China, avertizând că incidentul a demonstrat riscurile generate de vulnerabilitățile ascunse din interiorul unor sisteme aparent britanice.

Îngrijorările survin pe fondul unei serii mai ample de avertismente privind tehnologia chineză.

Anul trecut, MI5 a avertizat parlamentarii că serviciile de informații chineze depun eforturi susținute pentru a interfera și a influența Parlamentul, inclusiv prin intermediul platformelor profesionale de networking folosite pentru culegerea de informații.

Avertismentul a venit după colapsul unui dosar care viza doi bărbați acuzați de spionaj pentru China, după ce procurorii s-au confruntat cu dificultăți în a stabili încadrarea legală necesară a Beijingului drept stat inamic.

Marea Britanie a mai luat, în trecut, măsuri împotriva tehnologiei chineze din motive de securitate națională.

În 2020, fostul guvern conservator a dispus eliminarea echipamentelor Huawei din rețeaua 5G a Regatului Unit, după ce fuseseră ridicate îngrijorări privind legăturile companiei cu China și riscurile potențiale generate de legile de securitate națională de la Beijing.

Mai recent, vulnerabilitățile identificate în lanțurile de aprovizionare militare au determinat Ministerul Apărării să elimine din locații sensibile echipamente hardware și camere fabricate în China.

Guvernul laburist a urmărit o resetare diplomatică a relațiilor cu Beijingul, inclusiv prin vizite la nivel înalt menite să îmbunătățească relațiile și să asigure noi oportunități comerciale.

La începutul acestui an, miniștrii au aprobat planurile pentru o controversată super-ambasadă chineză la Royal Mint Court, în Londra, în ciuda îngrijorărilor legate de proximitatea sitului față de infrastructura de comunicații sensibilă.

Cazul survine, de asemenea, la scurt timp după ce cetățeanul britanic și magnatul media pro-democrație din Hong Kong, Jimmy Lai, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare în temeiul legilor de securitate națională ale teritoriului.

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Cum a fost identificată vulnerabilitea?

Ministerul Apărării a precizat că vulnerabilitatea a fost identificată în cadrul unei evaluări de rutină a securității cibernetice.

Instituția a afirmat că anchetatorii nu au găsit dovezi conform cărora informațiile sau sistemele Ministerului Apărării ar fi fost accesate, compromise sau transmise în afara canalelor aprobate.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării a declarat: „Procesele noastre de asigurare și testare sunt concepute pentru a identifica și a remedia timpuriu potențialele vulnerabilități, iar noi continuăm să desfășurăm activități de securitate de rutină la nivelul sistemelor și echipamentelor noastre."

Kraken Technology Group a declarat că este conștientă de faptul că unele dintre camerele utilizate în sistemele sale conțineau un număr redus de componente provenite din afara Regatului Unit.

Compania a afirmat că a efectuat un audit complet împreună cu Marina Regală și că este mulțumită de constatarea că nicio informație sensibilă nu a fost transmisă în afara canalelor autorizate, adăugând că orice vulnerabilități potențiale au fost identificate și remediate.

Camerele fuseseră descrise drept conforme NDAA, o desemnare din achizițiile de apărare ale SUA menită să garanteze că echipamentele nu conțin componente de la producători interziși.