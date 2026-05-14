search
Joi, 14 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Nicușor Dan cheamă luni la consultări toate partidele parlamentare, pentru desemnarea noului premier

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat luni, 18 mai, consultări cu partidele și formațiunile parlamentare, în vederea desemnării premierului.

Nicuşor Dan/FOTO: Mediafax/Alexandru Dobre
Nicuşor Dan/FOTO: Mediafax/Alexandru Dobre

„În temeiul prevederilor art. 103 alin. (1) din Constituţia României, Preşedintele României, Nicuşor Dan, va invita la Palatul Cotroceni preşedinţii şi reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcţia de Prim-ministru”, anunţă, joi, Administraţia Prezidenţială.

Consultările vor avea loc luni, 18 mai 2026, după următorul program:

  • Ora 09:00 - Partidul Social Democrat (PSD);
  • Ora 10:00 - Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR);
  • Ora 11:00 - Partidul Naţional Liberal (PNL);
  • Ora 12:00 - Uniunea Salvaţi România (USR);
  • Ora 13:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);
  • Ora 14:00 - Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale;
  • Ora 15:00 - Partidul S.O.S. România (SOS);
  • Ora 16:00 - Partidul Oamenilor Tineri (POT).

Recent, PNL și USR au anunțat că își consolidează alianța înaintea consultărilor de la Cotroceni. Cele două partide s-au întâlnit marți, 12 mai, în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean.

„În urma unei discuții deschise, am convenit să ne coordonăm pașii următori în fața acestei crize provocate artificial, în Parlament, în Guvernul interimar și la consultările de la Palatul Cotroceni”, se arată în mesajul comun.  

De asemenea, Marian Neacșu, deputat PSD, a declarat marți că discuțiile pentru conturarea unei majorități parlamentare sunt în desfășurare, în condițiile în care șeful statului a precizat că nu va desemna un premier fără garanția unei susțineri clare în Parlament.  

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a avut luni și marți discuții cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, cu reprezentantul minorităților naționale, Varujan Pambuccian, precum și cu parlamentari neafiliați.

Obiectivul este formarea unei majorități care să poată susține un nou executiv, în contextul în care PNL și USR au anunțat că nu vor mai intra într-o coaliție cu PSD.

Nu în ultimul rând, prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a transmis marți că formațiunea va participa la negocierile de la Cotroceni, adăugând că AUR nu urmărește „deocamdată” suspendarea lui Nicușor Dan.

Acesta a mai subliniat că AUR nu va vota niciun guvern din care nu face parte.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Iranul ne ține arma la tâmplă”, avertizează un fost șef al CIA. Ce spune Leon Panetta despre opțiunile lui Trump de a încheia războiul
digi24.ro
image
DIICOT a destructurat o grupare care vindea false „suplimente-minune”. Prejudiciu de milioane de euro. FOTO&VIDEO
stirileprotv.ro
image
Fostul șef ADR, cel căruia vicepremierul Oana Gheorghiu îi trimitea “mailuri exploratorii” pentru contracte cu Schwarz, rupe tăcerea. Anunță că ia în calcul să sesizeze DNA și denunță pentru Gândul presiunile la care a fost supus de vicepremier și subordonați
gandul.ro
image
PRIMELE IMAGINI cu noul SUV DACIA! Striker a fost fotografiat în România
mediafax.ro
image
Dronele ucrainene au declanșat o criză politică majoră într-o țară din UE. Premierul a anunțat demisia guvernului
fanatik.ro
image
Dumitru Prunariu, interviu integral la 55 de întrebări – powered by Libertatea: „Era Ceaușescu pe prima jumătate de pagină din Scânteia și eu undeva mai jos, mic”
libertatea.ro
image
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de pe vasul de croazieră vorbește din carantină
digi24.ro
image
„Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00 mă suna și îmi spunea: „Tete, urcă în avion, că...
gsp.ro
image
ADIO, după 13 ani și doi copii! A confirmat zvonurile: ”Nu a fost o hotărâre luată în grabă”
digisport.ro
image
Cum se pregătesc șnițelele de țelină. Sunt fragede în interior și crocante la exterior
click.ro
image
Emmanuel Macron îi dădea mesaje unei cunoscute actrițe, iar Brigitte l-a prins: Atunci l-a plesnit în avion, dezvăluie o carte nouă
antena3.ro
image
Apartamentele se scumpesc chiar şi când tranzacţiile se prăbuşesc
zf.ro
image
A vrut să își salveze prietena și acum se luptă pentru propria sa viață. Filmul tragediei din Chitila
observatornews.ro
image
BREAKING | Plutonierul major în rezervă Rădoiu Ovidiu-Nicolae a murit la doar 37 de ani
cancan.ro
image
1.150.000 pensionari cer banii pierduți după anularea indexării pensiilor. Ce șanse au să câștige în instanță?
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
prosport.ro
image
Orașul din România considerat strategic pentru apărare. E mic, mulți nici nu știu să îl arate pe hartă
playtech.ro
image
Încă un club de tradiţie din SuperLiga, aproape de intrarea în insolvenţă! Planul de redresare, respins în instanţă. Exclusiv
fanatik.ro
image
Modificări importante pentru permisele auto din categoria B, în Uniunea Europeană. Care este condiția obligatorie prinsă în noua legislație
ziare.com
image
Cu câți bani a rămas Sorana Cîrstea, după ce a fost învinsă de Coco Gauff în semifinale la Roma
digisport.ro
image
NIBIRU, destinația unde fashionul și entertainmentul se întâlnesc
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Cabral și a Andreei Ibacka. Vila e cu etaj, iar la subsol are zonă de relaxare și cameră de gaming. Cea mai frumoasă cameră e a copiilor / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Salarii mai mari sau concedieri. Date de ultimă oră despre Legea Salarizării pentru bugetari
mediaflux.ro
image
Ce e „scenariul 1918” prin care Garry Kasparov vrea să se termine războiul Rusia - Ucraina
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Drama unei antreprenoare din Vama Veche care anunță închiderea afacerii după 7 ani de luptă și o investiție de 400.000 de euro
actualitate.net
image
Rețeta grecească de gogoși care a cucerit internetul. Cum faci acest desert pufos și delicios în doar 20 de minute
click.ro
image
Cum a consolat-o Alin Oprea pe Medana la moartea bunului ei prieten, Ioan Isaiu? Ce mesaj emoționant i-a dat: „O să am grijă de fetița mea până la capăt!”
click.ro
image
„Metoda camerei romane”, tehnica folosită de Cicero pentru a-și exersa memoria. „Este șocant cât de puțin este studiată”
click.ro
Pam Grier, Profimedia (2) jpg
”Orgasmele intense mă țin și 3 zile, datorită lor arăt așa tânără!” Confesiunile fără perdea ale unei celebre actrițe
okmagazine.ro
Tort de banane Sursa foto shutterstock 1899682282 jpg
Tortul cu banane, răsfățul perfect pentru seri liniștite
clickpentrufemei.ro
Sute de situri funerare în incinte, descoperite în estul Sudanului (© Google Earth, hartă compilată în QGIS)
Sute de gropi comune antice ascunse în deșertul Sahara, descoperite de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Iulia Vântur, apariție spectaculoasă pe covorul roșu la Cannes. Mesajul transmis după eveniment
image
Rețeta grecească de gogoși care a cucerit internetul. Cum faci acest desert pufos și delicios în doar 20 de minute

OK! Magazine

image
Lux rafinat, de prințesă distinsă. Kate Middleton impresionează din nou, în cea de-a doua zi în Italia

Click! Pentru femei

image
Întrebarea înjositoare pe care a primit-o Brooke Shields la 15 ani, într-un interviu TV

Click! Sănătate

image
De ce obişnuiesc femeile să stea picior peste picior?