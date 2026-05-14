Nicușor Dan cheamă luni la consultări toate partidele parlamentare, pentru desemnarea noului premier

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat luni, 18 mai, consultări cu partidele și formațiunile parlamentare, în vederea desemnării premierului.

„În temeiul prevederilor art. 103 alin. (1) din Constituţia României, Preşedintele României, Nicuşor Dan, va invita la Palatul Cotroceni preşedinţii şi reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcţia de Prim-ministru”, anunţă, joi, Administraţia Prezidenţială.

Consultările vor avea loc luni, 18 mai 2026, după următorul program:

Ora 09:00 - Partidul Social Democrat (PSD);

Ora 10:00 - Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR);

Ora 11:00 - Partidul Naţional Liberal (PNL);

Ora 12:00 - Uniunea Salvaţi România (USR);

Ora 13:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

Ora 14:00 - Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale;

Ora 15:00 - Partidul S.O.S. România (SOS);

Ora 16:00 - Partidul Oamenilor Tineri (POT).

Recent, PNL și USR au anunțat că își consolidează alianța înaintea consultărilor de la Cotroceni. Cele două partide s-au întâlnit marți, 12 mai, în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean.

„În urma unei discuții deschise, am convenit să ne coordonăm pașii următori în fața acestei crize provocate artificial, în Parlament, în Guvernul interimar și la consultările de la Palatul Cotroceni”, se arată în mesajul comun.

De asemenea, Marian Neacșu, deputat PSD, a declarat marți că discuțiile pentru conturarea unei majorități parlamentare sunt în desfășurare, în condițiile în care șeful statului a precizat că nu va desemna un premier fără garanția unei susțineri clare în Parlament.

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a avut luni și marți discuții cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, cu reprezentantul minorităților naționale, Varujan Pambuccian, precum și cu parlamentari neafiliați.

Obiectivul este formarea unei majorități care să poată susține un nou executiv, în contextul în care PNL și USR au anunțat că nu vor mai intra într-o coaliție cu PSD.

Nu în ultimul rând, prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a transmis marți că formațiunea va participa la negocierile de la Cotroceni, adăugând că AUR nu urmărește „deocamdată” suspendarea lui Nicușor Dan.

Acesta a mai subliniat că AUR nu va vota niciun guvern din care nu face parte.