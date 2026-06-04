SURSE Nicușor Dan ar urma să îl desemneze în această după-amiază pe Eugen Tomac pentru funcția de premier

După săptămâni de consultări și negocieri eșuate, Nicușor Dan a hotărât: Eugen Tomac va primi mandat să formeze guvernul. Anunțul oficial este așteptat joi după-amiază, dar provocarea abia începe - premierul desemnat are nevoie de cel puțin 233 de voturi în Parlament, iar sprijinul PSD, PNL și USR este departe de a fi garantat.

Eugen Tomac, în prezent europarlamentar și consilier prezidențial onorific, a avut încă de miercuri seară discuții cu liderii partidelor pro-occidentale. În cadrul acestor consultări ar fi fost abordate atât posibilitățile de formare a unei majorități parlamentare, cât și perspectiva primirii mandatului de a forma noul Executiv.

Desemnarea lui Tomac ar reprezenta un pas important în procesul de constituire a noului guvern, însă provocarea principală rămâne obținerea sprijinului necesar în Parlament pentru învestirea cabinetului.

Potrivit acelorași surse, atât PNL, cât și USR își mențin pozițiile exprimate în ultimele zile și refuză să susțină un guvern care ar include miniștri sau persoane propuse de PSD.

Negocierile de miercuri, 3 iunie

Președintele României Nicușor Dan i-a chemat miercuri la Palatul Cotroceni pe liderii PNL, USR și PSD să le spună cum vede el rezolvarea crizei politice și pe cine dorește premier.

Într-o discuție avută marți la Cotroceni cu Ilie Bolojan, liderul PNL i-a transmis răspicat că nu va susține un eventual guvern tehnocrat cu Eugen Tomac la manșă sau un guvern din care să facă parte PSD. De altfel, premierul demis, Ilie Bolojan, spunea că PNL nu va vota un guvern controlat din umbră de PSD sau din care ar face parte „surogate ale PSD pe funcțiile de ministru în acest guvern".

Potrivit surselor „Adevărul”, Nicușor Dan s-a întâlnit miercuri și cu liderii USR, care la rândul lor resping varianta unui guvern tehnocrat.