 Propunerea de arestare preventivă a procurorului din Caraş-Severin a fost respinsă. Decizia nu e definitivă | adevarul.ro
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Propunerea de arestare preventivă a procurorului din Caraş-Severin a fost respinsă. Decizia nu e definitivă

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Curtea de Apel Alba Iulia a respins, luni seară, propunerea de arestare preventivă a unui procuror din Caraș-Severin, acuzat de mai multe infracțiuni, între care ultraj, tulburarea ordinii publice și nerespectarea regimului armelor.

Cererea de arestare preventivă a fost respinsă FOTO Shutterstock
Cererea de arestare preventivă a fost respinsă FOTO Shutterstock

Instanţa a dispus punerea de îndată în libertate a inculpatului dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză. Hotărârea este cu drept de contestaţie, transmite Agerpres.

„În baza art. 227 alin. 1 Cod procedură penală respinge propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia privind luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpatul B. R. G. (...) ca neîntemeiată. Dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului de sub măsura preventivă a reţinerii luată prin ordonanţa procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia în dosar nr. 46/78/P/2026 din data de 09.08.2026 ora 23:55, dacă nu este reţinut, arestat sau deţinut în altă cauză. (...) Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare”, se arată în soluţia pe scurt publicată pe portalul CA Alba Iulia.

Amintim că un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin a fost reținut după un incident petrecut într-un local din județul Hunedoara. Bărbatul este acuzat că a intrat într-o discotecă din comuna Ribița având asupra sa un pistol letal pe care îl deținea ilegal, un cuțit și un spray iritant-lacrimogen.

Ulterior, când polițiștii i-au cerut să se legitimeze, acesta a devenit recalcitrant, a folosit spray-ul asupra oamenilor legii și ar fi încercat să fugă. La momentul imobilizării, procurorul ar fi tras cu arma.

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