Noua aeronavă Boeing 737-8 destinată companiei TAROM a prins contur în fabrica Boeing din Renton, Washington, unde aeronava a trecut prin etapele de asamblare și vopsire și poartă deja culorile companiei românești.

TAROM a prezentat imagini cu aeronava și a anunțat că aceasta urmează să se alăture flotei companiei. „Din fabrica Boeing din Renton, Washington, direct spre TAROM”, a transmis compania într-o postare pe Facebook.

Pentru vopsirea aeronavei au fost folosiți aproximativ 189 de litri de vopsea.

TAROM nu a precizat în postarea sa data la care noul Boeing 737-8 va intra efectiv în flota companiei, limitându-se să transmită că aeronava va fi „în curând” parte din flota operatorului aerian român.

Primul zbor de test a fost efectuat cu succes

În luna iulie, Tarom a anunțat că primul avion Boeing 737 MAX a efectuat cu succes testele la sol și primul zbor de test. Potrivit companiei, zborul a durat aproximativ două ore și jumătate, iar aeronava a fost mutată cu această ocazie de la uzina Boeing din Renton, în apropiere de Seattle, la aeroportul Boeing Field din Seattle, Statele Unite.

Noul Boeing 737-8 are o capacitate de peste 180 de pasageri, o anvergură de 35,8 metri, o lungime de 39,5 metri și o înălțime de 12,5 metri. Aeronava poate zbura la o altitudine de croazieră de până la 12.497 de metri, iar distanța maximă de zbor este de 5.680 de kilometri.

Aeronava va purta numele lui Mircea Lucescu, unul dintre cei mai apreciați și titrați antrenori din istoria fotbalului românesc. Protocolul pentru utilizarea numelui a fost semnat pe 3 iunie de Elena și Răzvan Lucescu, soția și fiul selecționerului naționalei României, alături de directorul general al TAROM, Bogdan Costaș. Potrivit companiei, familia Lucescu a acordat cu titlu gratuit dreptul de utilizare a numelui.