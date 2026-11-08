Ludovic Orban revine în PNL. Conducerea partidului a aprobat negocierile de fuziune cu Forța Dreptei | SURSE

Biroul Politic Național al PNL a aprobat în unanimitate demararea demersurilor pentru constituirea Polului Modernizării, potrivit surselor Adevărul.

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Primul pas este deschiderea negocierilor pentru fuziunea prin absorbție a partidului Forța Dreptei de către PNL. Discuțiile privind această fuziune reprezintă astfel prima etapă a demersului aprobat de conducerea liberală.

Într-un comunicat oficial se precizează:

„Biroul Politic Național PNL a aprobat în unanimitate, duminică, 8 noiembrie, deschiderea negocierilor pentru fuziunea prin absorbție a partidului Forța Dreptei și constituirea unor comisii de specialitate care să elaboreze propuneri liberale în domenii strategice.

Din comisii vor face parte membri ai PNL, dar și specialiști din afara partidelor politice pe care îi invităm să își aducă expertiza în vederea creării politicilor publice din România.

Negocierile cu Forța Dreptei sunt prima etapă în constituirea Polului Modernizării. Este direcția stabilită inclusiv la Congresul PNL din iunie 2026 și susținută de majoritatea membrilor PNL.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a subliniat în ședința BPN din această seară că partidul își va folosi timpul în opoziție pentru a construi o alternativă serioasă de centru-dreapta pentru alegerile din 2028, cu candidați credibili și soluții concrete de guvernare.

BPN a aprobat, tot în unanimitate, inițierea procedurilor de recuperare a sumelor aferente facturilor neachitate sau contractelor încheiate fără respectarea prevederilor statutare”.

Într-o postare pe Facebook, Ciprian Ciucu transmite următorul mesaj:

„În cadrul ședinței BPN, Partidul Naţional Liberal a votat cu o foarte largă majoritate așa:

1. Pentru direcția de a construi polul de modernizare, iar ca primă etapă începerea negocierilor pentru fuziunea cu/absorbția partidului Forța Dreptei.

2. Fiind în opoziție, vom revitaliza comisiile de specialitate în care vom invita inclusiv specialiști din afara Partidului Național Liberal. (În ultima perioadă vin foarte mulți oameni către PNL. Fiind în opoziție... asta nu s-a mai întâmplat de mult timp)”

Discuțiile despre revenirea în PNL, anunțate încă din mai

Discuțiile dintre cele două formațiuni au fost anunțate public cu mai multe luni înainte. Potrivit unui articol publicat de Adevărul la 8 mai 2026, Ludovic Orban declara că poartă de mai mult timp discuții cu Ilie Bolojan pentru reintegrarea liberalilor din Forța Dreptei în PNL. El vorbea atunci despre o înțelegere de principiu pentru o „comasare prin absorbție”.

Ruptura lui Orban de PNL s-a produs în iarna anului 2021, pe fondul criticilor sale la adresa fostului președinte Klaus Iohannis și a conducerii liberale pentru readucerea PSD la guvernare, după cum amintea Adevărul într-o analiză publicată la 15 mai 2026. În declarațiile din 8 mai, Orban își justifica apropierea de liberali prin schimbarea raportării PNL la PSD.

În analiza din 15 mai, politologul Adrian Zăbavă aprecia, pentru Adevărul, că revenirea grupării lui Orban ar putea consolida poziția lui Ilie Bolojan în interiorul PNL. El avertiza însă că o asemenea reunificare nu ar produce neapărat creșteri electorale importante pe termen scurt. Evaluarea privea perspectiva politică a apropierii dintre cele două formațiuni, nu o fuziune deja realizată.