 Ludovic Orban vorbește despre planul lui Nicușor Dan pentru alegerile prezidențiale din 2030 | adevarul.ro
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Ludovic Orban vorbește despre planul lui Nicușor Dan pentru alegerile prezidențiale din 2030

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Fostul premier Ludovic Orban susține că serviciile de informații din România au o influență prea mare în instituțiile statului, în politică, în economie și în presă. Acesta a afirmat, totodată, că președintele Nicușor Dan ar urmări să obțină sprijinul PSD pentru un nou mandat în 2030, susținând că apropierii de social-democrați i-ar fi contribuit și recomandările venite din zona serviciilor

INSTANT LUDOVIC ORBAN 003 INQUAM Photos Malina Norocea jpg
Foto: Inquam Photos

Invitat joi seară într-o emisiune la B1 TV, Orban a reiterat că susține de mai mulți ani reformarea serviciilor de informații și a criticat structura militarizată a acestora, pe care o consideră diferită de modelele din democrațiile europene.

„De 10 ani, de 20 de ani, eu am susţinut reforma serviciilor de informaţii din România. Avem cea mai mare densitate de ofiţeri de informaţii, avem cele mai multe instituţii care se ocupă de informaţii şi avem un sistem militarizat care e total necaracteristic democraţiilor din Europa. Nici măcar asta nu scrie în lege, că e obligatoriu ca directorul să fie civil, să nu fie ofiţer militar”, a declarat Ludovic Orban, potrivit B1 TV.

Orban: Serviciile de informații sunt „complet scăpate de sub control”

Fostul premier consideră că instituțiile de informații ar fi intervenit de-a lungul timpului în domenii în care, în opinia sa, nu ar trebui să aibă un rol.

„Serviciile de informaţii sunt complet scăpate de sub controlul societăţii civile”, a afirmat Orban.

Acesta a enumerat partidele politice, administrația publică, justiția, mediul privat, economia și presa printre domeniile în care susține că ar fi existat interferențe.

Am avut nenumărate exemple de-a lungul timpului ale interferenţei, de cele mai multe ori necaracteristică unui regim democratic, a serviciilor de informaţii, indiferent că e vorba de SRI, de SPP, de SIE, în zone în care practic nu ar avea ce să caute: în partide politice, în administraţie, în justiţie, în mediul privat, în firme private, în economie şi de asemenea şi în presă. Aşa cum funcţionează serviciile din România pot să pună în pericol democraţia”, a declarat fostul premier.

Orban a precizat că nu deține dovezi pe care să le poată prezenta public pentru toate afirmațiile sale. El a invocat, printre altele, controversa privind așa-numitul „câmp tactic” din justiție, prezența unor ofițeri SRI în Direcția Generală Antifraudă și informațiile potrivit cărora formarea alianței PNL-PSD din 2021 ar fi fost discutată într-o vilă de protocol a SRI.

Orban susține că Nicușor Dan urmărește sprijinul PSD pentru 2030

Ludovic Orban a reluat și afirmația potrivit căreia președintele Nicușor Dan s-ar apropia de PSD pentru a obține susținerea partidului la alegerile prezidențiale din 2030.

Eu am spus că este foarte greu de explicat de ce Nicuşor Dan, care a fost sprijinit de PNL şi de USR ca să ajungă preşedintele României, de partide de centru-dreapta, este orientat să aibă ca principal partener PSD-ul. PSD nu l-a sprijinit nici în turul doi, nu a dat declaraţie de sprijin, chiar în multe judeţe au tras mai degrabă pentru Simion decât pentru Nicuşor Dan. Planul lui Nicuşor este să obţină sprijinul PSD la alegerile prezidenţiale din 2030”, a susținut fostul premier.

Orban consideră că președintele ar putea să nu cunoască suficient de bine modul în care funcționează PSD și că nu poate avea garanția respectării unei eventuale înțelegeri cu social-democrații.

Cel mai probabil, i s-a recomandat PSD-ul ca partener pentru că cei din serviciile de informaţii i-au dat asigurări că PSD-ul ar putea respecta o astfel de înţelegere. El nu avea de unde să obţină această încredere. Câtă încredere poţi să ai în Grindeanu dacă baţi palma? Se schimbă de la o oră la alta, astăzi spune una, mâine spune alta şi oricum nu controlează partidul”, a afirmat Orban.

Acesta a mai susținut că apropierea de PSD ar face parte dintr-un calcul politic prin care Nicușor Dan ar oferi social-democraților posibilitatea de a participa la guvernare în schimbul sprijinului pentru un nou mandat.

Reacția SRI la acuzațiile lui Ludovic Orban

Declarațiile fostului premier au provocat o reacție publică din partea Serviciului Român de Informații. Instituția a respins acuzațiile privind presupusa implicare în decizii politice și a criticat repetarea acestora în spațiul public.

„SRI consideră regretabilă şi iresponsabilă lansarea repetată în spaţiul public a unor acuzaţii nefondate, prin care instituţiei îi sunt atribuite implicări politice fără nicio dovadă”, a transmis serviciul, marți seară.


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