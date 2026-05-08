Ludovic Orban negociază cu Ilie Bolojan revenirea partidului Forța Dreptei în PNL şi spune că PSD „s-ar prăbuși” dacă s-ar ajunge la alegeri anticipate

Ludovic Orban anunță negocieri avansate cu Ilie Bolojan pentru revenirea partidului Forța Dreptei în PNL și susține că Nicuşor Dan nu ar trebui să excludă varianta alegerilor anticipate, convins că PSD ar avea cel mai mult de pierdut în eventualiatatea unui astfel de secenariu.

Invitat vineri, 8 mai, la B1 TV, liderul partidului Forța Dreptei, Ludovic Orban, a declarat că poartă de mai mult timp discuții cu Ilie Bolojan pentru reintegrarea liberalilor din Forța Dreptei în Partidul Național Liberal, în contextul rupturii definitive dintre PNL și PSD.

Fostul lider liberal susține că între cele două formațiuni există deja, în principiu, o înțelegere privind o „comasare prin absorbție”, argumentând că motivele care au dus la separarea sa de PNL nu mai există în actualul context politic.

„Noi, în principiu, ne-am înțeles în perspectivă pentru reintegrarea liberalilor din Forța Dreptei în Partidul Național Liberal. (…) În momentul în care PNL s-a eliberat de PSD, nu mai există niciun motiv ca să nu mergem împreună”, a declarat Ludovic Orban.

Acesta a reamintit că ruptura sa de PNL s-a produs după criticile formulate la adresa fostului președinte Klaus Iohannis și a conducerii liberale pentru readucerea PSD la guvernare, decizie pe care a contestat-o public încă de la început.

În același timp, Ludovic Orban l-a lăudat pe Ilie Bolojan pentru faptul că a reușit să stabilizeze partidul într-un moment extrem de dificil, după eșecul electoral al liberalilor la alegerile prezidențiale.

„Ilie Bolojan a acceptat să fie președinte interimar al partidului după catastrofa electorală de la alegerile prezidențiale realizate de Iohannis și de echipa câștigătoare, în care candidatul Partidului Național Liberal a luat opt virgulă ceva la sută.

Dacă Bolojan nu accepta să preia conducerea PNL și să facă campanie în ultima săptămână de parlamentare, punându-și toată cota de încredere pe care o avea în slujba partidului, PNL scria cu o cifră. Cam cât a luat Ciucă, cam atât a luat Partidul Național Liberal în alegeri”, a afirmat Ludovic Orban.

Fostul premier consideră că adevărata miză pentru Ilie Bolojan este clarificarea situaţiei din PNL și sugerează că liberalii ar putea funcționa inclusiv din opoziție, fără o nouă alianță cu social-democrații.

„Nu trebuie excluse alegerile anticipate”

Mai mult, Ludovic Orban nu exclude nici scenariul unei formule de guvernare PSD-AUR.

„Poate n-ar fi rău pentru România să vadă un guvern PSD-AUR. Să se mai dezumfle un pic balonul ăsta de ficțiune și speranțele complet nejustificate”, a spus fostul premier.

În schimb, el a respins categoric varianta unui executiv tehnocrat și afirmă că ideea unui guvern apolitic este nerealistă în actualul context parlamentar.

„Nu există guvern tehnocrat. (…) Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România nu vor sprijini cu siguranță un guvern tehnocrat”, a declarat Ludovic Orban.

Întrebat despre posibilitatea organizării de alegeri anticipate, după ce președintele Nicușor Dan a declarat că nu ia în calcul dizolvarea Parlamentului, Ludovic Orban a spus că această variantă nu ar trebui exclusă din start.

Fostul lider liberal susține că majoritatea construită după instalarea lui Nicușor Dan la Cotroceni era fragilă încă de la început și că relațiile dintre partenerii de coaliție s-au deteriorat complet după ultimele mișcări ale PSD.

„De bine de rău, după alegerea lui Nicușor Dan ca președinte al României, s-a putut constitui o formulă de coaliție care să asigure o majoritate. Unitatea în această coaliție, care era destul de firavă, a fost distrusă definitiv de agresiunea PSD”, a mai afirmat acesta, punctând că PNL și USR au devenit incompatibile politic cu social-democrații.

Liderul partidului Forța Dreptei consideră că declarația șefului statului, prin care exclude anticipatele și spune că nu va dizolva Parlamentul, îi reduce semnificativ capacitatea de a influența negocierile pentru formarea unui nou Guvern.

„Și aici mi s-a părut foarte ciudată declarația președintelui. Că nu vrea anticipate și că nu va dizolva Parlamentul, că e în atributul președintelui să dizolve Parlamentul”, a mai spus el, explicând că simpla posibilitate a alegerilor anticipate reprezintă o pârghie importantă de negociere pentru șeful statului, mai ales în situația în care o primă propunere de guvern ar fi respinsă de Parlament.

„Aici el pierde și o pârghie foarte importantă pe care o are la îndemână. A doua desemnare. Tu spui clar că dacă a doua desemnare nu trece și faci anticipate, a doua desemnare de premier va trece de parlament. Chiar dacă nu are o majoritate formată din partidele care compun Guvernul, adică e un guvern minoritar, fără o coaliție parlamentară. Ori tu să-ți anulezi exact acest statut, în care tu poți să dai soluția pe care o dorești la criză, mi se pare foarte ciudat”, a explicat Ludovic Orban.

În același timp, fostul premier susține că PSD ar fi partidul care ar avea cel mai mult de pierdut în eventualitatea unor alegeri anticipate și tocmai de aceea social-democrații ar încerca să evite un nou scrutin.

„Pentru că, la ora actuală, singurul partid care nu-și dorește alegere anticipate, mă refer din partidele semnificative, este PSD. Pentru că PSD s-ar prăbuși”, a cocnluzionat Ludovic Orban.