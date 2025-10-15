Ludovic Orban, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Trebuie organizate cât mai repede”

Ludovic Orban a declarat că alegerile pentru Primăria Capitalei ar trebui organizate cât mai rapid. Campania electorală nu trebuie să afecteze funcționarea coaliției de guvernare, a precizat acesta.

Într-o intervenție la Digi24, miercuri, Ludovic Orban a afirmat că președintele Nicușor Dan consideră că alegerile pentru Primăria Capitalei trebuie organizate cât mai repede, întrucât termenul legal pentru desfășurarea scrutinului a fost deja depășit.

Întrebat despre posibilele tensiunile din coaliție, în contextul în care USR și PNL ar urma să desemneze un candidat comun, consilierul prezidențial a subliniat că prioritar este ca modul în care se va desfășura campania electorală să nu afecteze funcționarea coaliției.

„Fiecare partid politic are dreptul și autonomia de a decide cum să abordeze aceste alegeri. Nu poți să spui că rupi coaliția doar pentru că alte partide se hotărăsc să aibă un candidat comun. În protocolul coaliției nu este prevăzut acest lucru. Este important ca partidele politice să ajungă la un acord privind modul de derulare a campaniei, astfel încât aceasta să nu afecteze funcţionarea coaliției”, a explicat Ludovic Orban.

De partea cealaltă, vicepreşedintele PSD Olguţa Vasilescu spune că partidul nu va fi de acord cu o "mini-coaliţie în cadrul coaliţiei".

”Aici este vorba despre un acord politic. Dacă suntem într-o coaliţie, fie avem un candidat comun al coaliţiei, fie fiecare partid candidează singur. Adică nu poţi să ai o mini-coaliţie în interiorul coaliţiei. Şi atunci am spus că nu putem să mergem pe Balada Mioriţa cu Baciul Ungurean şi cu cel Vrâncean se unesc ca să-l omoare pe Baciul Moldovean. Dacă vom avea un acord politic în care fiecare partid, de exemplu, merge de sine stătător, atunci nu va fi niciun fel de problemă de înţelegere pe acest subiect”, spunea aceasta cu doar o zi în urmă, în cadrul une emisiuni televizate.

Declarațiile vin într-un moment în care discuțiile privind candidatul comun al coaliției pentru Primăria Capitalei sunt în plină desfășurare, iar termenele legale pentru organizarea alegerilor au fost deja depășite.



