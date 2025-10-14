Ședință cu decizii-cheie în coaliție. Liderii trebuie să ia o hotărâre cu privire la organizarea alegerilor în Capitală

Liderii Coaliției de guvernare s-au reunit de la ora 14.00 într-o ședință cu mai multe decizii importante pe agendă. În primul rând, trebuie luată o hotărâre privind organizarea alegerilor în Capitală. De asemenea, coaliția a rămas restantă cu privire la discuția pe reforma administrației publice.

Ședința coaliției care trebuia să aibă loc inițial luni, a fost amânată pentru marți, 14 octombrie.

Potrivit premierului Ilie Bolojan, liderii coaliției trebuie să ia o decizie săptămâna aceasta cu privire la organizarea alegerilor parțiale în Capitală, altfel acestea nu vor mai putea fi organizate anul acesta.

Discuția organizării este prelungită însă din cauza contrelor dintre partidele guvernării. În contextul unui posibil candidat unic PNL-USR, PSD cere propunerea unui singur candidat al coaliției sau ca fiecare partid să vină cu un candidat propriu.

Blocajul reformei administrației locale

Coaliția s-a poticnit în ultimele luni în discuțiile privind reforma administrației locale, o restanță a pachetului doi de măsuri fiscal-bugetare.

Pe masa discuțiilor au ajuns mai multe scenarii, de la reduceri de personal cu 10%, soluție propusă de premierul Ilie Bolojan, la reducerea cheltuielilor cu 10%, variantă susținută de PSD.