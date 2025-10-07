Partidele coaliției continuă scandalul privind alegerile pentru Capitală. „Amânarea e o manevră a PSD”

Organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei continuă să stârnească scandal în Coaliție. În timp ce PSD acuză că este marginalizat de o eventuală candidatură comună PNL-USR, fostul șef de partid, Cătălin Drulă, acuză că social-democrații condiționează organizarea alegerilor în funcție de candidați.

Cătălin Drulă, vehiculat propunerea USR pentru Primăria Capitalei, susține că alegerile pot fi organizate în luna noiembrie. Fostul președinte al USR acuză însă că PSD face „manevre” și blochează luarea unei decizii.

„Alegerile nu se fac în funcție de candidați, ci la termenul lor fix, iar apoi partidele decid candidații. Întreaga discuție care condiționează organizarea alegerilor de un anumit mod de a candida e în afara legii. (...) Pentru procedura alegerilor parțiale, cum e cazul Bucureștiului, sunt termene accelerate. Hotărârea de guvern se emite de fapr cu 35 de zile înainte de organizarea alegerilor. Deci e timp și astăzi, și mâine să se ia o decizie privind organizarea alegerilor în noiembrie. Amânarea alegerilor e o manevră a PSD — e spusă explicit de Sorin Grindeanu. E un șantaj”, a declarat Cătălin Drulă la Digi24.

De cealaltă parte, Zamfir spune că data alegerilor poate fi stabilită oricând de premierul Ilie Bolojan.

„Eu, ca lider al senatorilor PSD, îl invit pe dl. Bolojan să decidă mâine, poimâine, oricând, data alegerilor pentru Primăria Capitalei. PSD nu-l împiedică pe dl. Bolojan să decidă când să se facă alegerile pentru Primăria Capitalei. Este strict prerogativa domniei sale. Îl invit, o rog să o facă la prima ședință de guvern”, declară Daniel Zamfir.

De decizia politică se va ocupa PSD, mai spune Zamfir:

„Am auzit un cetățean disperat înaintea mea, care vorbea absolut pe lângă subiect. Eu îi înțeleg disperarea — e unica șansă în viața sa să se atingă de această candidatură. Eu îl invit pe domnul Bolojan să decidă mâine, poimâine, oricând, data alegerilor. PSD nu îl împiedică pe domnul Bolojan să stabilească data — chiar îl îndemn să ia decizia în prima ședință de guvern. De decizia politică se va ocupa PSD… e o altă discuție. PSD nu acceptă să fie „ruda săracă”, cum spunea și domnul Grindeanu. Adică PSD o să fie din nou „ciuma roșie” când vine vorba de Primăria Capitalei, dar la guvernare suntem băieții buni care trebuie să asigure stabilitatea. Să se hotărască cum vor să trateze PSD”, a subliniat social-democratul.