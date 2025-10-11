Guvernul și AEP, date în judecată pentru neorganizarea alegerilor la Primăria Capitalei. Argumentele reclamanților

Guvernul și Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) au fost date în judecată pentru că nu au organizat, în termenul legal de 90 de zile, alegeri pentru Primăria Generală a Bucureștiului, rămasă vacantă după ce Nicușor Dan a fost ales președinte al României. Reclamanții solicită instanței să oblige Executivul să emită de îndată hotărârea de organizare a scrutinului și să constate nelegalitatea pasivității autorităților, potrivit news.ro.

Reclamanții – Alexandru Pânișoară, Florin Alexandru Dumitrescu, Dan Podaru și Asociația Dreptul Urbanismului – au depus acțiunea la Curtea de Apel București. Aceștia cer instanței să oblige Guvernul să emită imediat hotărârea privind organizarea alegerilor pentru Primăria Generală a Capitalei și ca AEP să inițieze procedurile legale necesare, inclusiv formularea propunerii privind data alegerilor.

În cererea depusă, reclamanții solicită și aplicarea unei amenzi cominatorii prevăzute de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 554/2004 pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea obligațiilor autorităților, precum și plata cheltuielilor de judecată, invocând refuzul nejustificat de a organiza scrutinul de la data de 26 mai 2025, când mandatul lui Nicușor Dan a încetat.

Argumentele reclamanților

Conform reclamanților, odată cu emiterea ordinului Prefectului Municipiului București prin care s-a constatat încetarea mandatului primarului general, funcția a devenit vacantă. Aceștia susțin că, potrivit art. 160 alin. (11) din Codul administrativ, Guvernul avea obligația expresă de a stabili data alegerilor în maximum 90 de zile.

„Deși termenul este imperativ, Guvernul a ales tăcerea, iar Autoritatea Electorală Permanentă nu a formulat propunerea legală de declanșare a alegerilor. Mandatul interimar al viceprimarului a depășit termenul legal, transformându-se într-o stare lipsită de legitimitate democratică, o stare de anomie”, se arată în cererea de chemare în judecată.

Reclamanții mai susțin că această pasivitate nu reprezintă doar o încălcare a legii, ci și o negare a voinței politice a cetățenilor: „Este o tăcere administrativă care suspendă, în mod abuziv, exercițiul unuia dintre cele mai sacre drepturi: acela de a alege și de a fi ales. Lipsa unei reacții din partea autorităților publice centrale echivalează cu o blocare a procesului democratic, afectând direct ordinea de drept și principiul suveranității populare.”

Aspecte juridice și implicații pentru democrație

Reclamanții invocă jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (Matthews c. Regatul Unit, Podkolzina c. Letonia, Tanase c. Moldova), conform căreia dreptul la alegeri libere presupune acțiunea pozitivă a autorităților pentru a asigura efectivitatea acestuia. Nerespectarea termenului legal pentru organizarea alegerilor echivalează cu o ingerință directă în substanța dreptului de vot.

De asemenea, reclamanții subliniază că principiul legalității și caracterul strict al normelor de drept public impun o interpretare restrictivă a competențelor autorităților: „Unde legea distinge, nu se poate interpreta prin analogie; iar unde legea impune un termen, puterea executivă nu poate pretinde libertatea de a-l ignora. Pasivitatea autorităților în emiterea actelor obligatorii legale constituie un refuz nejustificat, susceptibil de control judecătoresc.”

Ei mai precizează că refuzul Guvernului și al AEP de a-și exercita atribuțiile reprezintă un refuz tacit de a aplica legea, contrar principiilor statului de drept și democrației constituționale. Această acțiune în instanță nu este considerată o simplă formalitate juridică, ci un demers pentru restabilirea ordinii democratice și respectului față de lege.

Profilul reclamanților

Alexandru Pânișoară – președintele Asociației Dreptul Urbanismului, inițiator al mai multor acțiuni în instanță împotriva lui Nicușor Dan și a administrației sale. A candidat la Primăria Capitalei în 2024 din partea Partidului Ecologist.

Dan Podaru – fost consilier local PNL la Sectorul 1, demisionar în ianuarie 2024. A deschis lista PER la parlamentare în Capitală și a criticat managementul politic al Clotildei Armand.

Florin Alexandru Dumitrescu – fost consilier general PNL între 2016 și 2020.

Reclamanții solicită instanței să constate nelegalitatea pasivității Guvernului și a AEP și să oblige autoritățile să organizeze de urgență alegerile pentru funcția de Primar General.

Consecințele neorganizării alegerilor

Potrivit reclamanților, mandatul interimar al viceprimarului, prelungit dincolo de termenul legal, afectează legitimitatea democratică a administrației și validitatea actelor administrative emise după termenul de 90 de zile. Aceasta, spun ei, echivalează cu o suspendare abuzivă a dreptului cetățenilor de a alege și a fi aleși, încălcând principiul suveranității populare și ordinea de drept.