search
Sâmbătă, 11 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Guvernul și AEP, date în judecată pentru neorganizarea alegerilor la Primăria Capitalei. Argumentele reclamanților

0
Alegeri Primăria București 2025
0
Publicat:

Guvernul și Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) au fost date în judecată pentru că nu au organizat, în termenul legal de 90 de zile, alegeri pentru Primăria Generală a Bucureștiului, rămasă vacantă după ce Nicușor Dan a fost ales președinte al României. Reclamanții solicită instanței să oblige Executivul să emită de îndată hotărârea de organizare a scrutinului și să constate nelegalitatea pasivității autorităților, potrivit news.ro.

FOTO: Facebook
FOTO: Facebook

Reclamanții – Alexandru Pânișoară, Florin Alexandru Dumitrescu, Dan Podaru și Asociația Dreptul Urbanismului – au depus acțiunea la Curtea de Apel București. Aceștia cer instanței să oblige Guvernul să emită imediat hotărârea privind organizarea alegerilor pentru Primăria Generală a Capitalei și ca AEP să inițieze procedurile legale necesare, inclusiv formularea propunerii privind data alegerilor.

În cererea depusă, reclamanții solicită și aplicarea unei amenzi cominatorii prevăzute de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 554/2004 pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea obligațiilor autorităților, precum și plata cheltuielilor de judecată, invocând refuzul nejustificat de a organiza scrutinul de la data de 26 mai 2025, când mandatul lui Nicușor Dan a încetat.

Argumentele reclamanților

Conform reclamanților, odată cu emiterea ordinului Prefectului Municipiului București prin care s-a constatat încetarea mandatului primarului general, funcția a devenit vacantă. Aceștia susțin că, potrivit art. 160 alin. (11) din Codul administrativ, Guvernul avea obligația expresă de a stabili data alegerilor în maximum 90 de zile.

„Deși termenul este imperativ, Guvernul a ales tăcerea, iar Autoritatea Electorală Permanentă nu a formulat propunerea legală de declanșare a alegerilor. Mandatul interimar al viceprimarului a depășit termenul legal, transformându-se într-o stare lipsită de legitimitate democratică, o stare de anomie”, se arată în cererea de chemare în judecată.

Reclamanții mai susțin că această pasivitate nu reprezintă doar o încălcare a legii, ci și o negare a voinței politice a cetățenilor: „Este o tăcere administrativă care suspendă, în mod abuziv, exercițiul unuia dintre cele mai sacre drepturi: acela de a alege și de a fi ales. Lipsa unei reacții din partea autorităților publice centrale echivalează cu o blocare a procesului democratic, afectând direct ordinea de drept și principiul suveranității populare.

Aspecte juridice și implicații pentru democrație

Reclamanții invocă jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (Matthews c. Regatul Unit, Podkolzina c. Letonia, Tanase c. Moldova), conform căreia dreptul la alegeri libere presupune acțiunea pozitivă a autorităților pentru a asigura efectivitatea acestuia. Nerespectarea termenului legal pentru organizarea alegerilor echivalează cu o ingerință directă în substanța dreptului de vot.

De asemenea, reclamanții subliniază că principiul legalității și caracterul strict al normelor de drept public impun o interpretare restrictivă a competențelor autorităților: „Unde legea distinge, nu se poate interpreta prin analogie; iar unde legea impune un termen, puterea executivă nu poate pretinde libertatea de a-l ignora. Pasivitatea autorităților în emiterea actelor obligatorii legale constituie un refuz nejustificat, susceptibil de control judecătoresc.”

Ei mai precizează că refuzul Guvernului și al AEP de a-și exercita atribuțiile reprezintă un refuz tacit de a aplica legea, contrar principiilor statului de drept și democrației constituționale. Această acțiune în instanță nu este considerată o simplă formalitate juridică, ci un demers pentru restabilirea ordinii democratice și respectului față de lege.

Profilul reclamanților

  • Alexandru Pânișoară – președintele Asociației Dreptul Urbanismului, inițiator al mai multor acțiuni în instanță împotriva lui Nicușor Dan și a administrației sale. A candidat la Primăria Capitalei în 2024 din partea Partidului Ecologist.
  • Dan Podaru – fost consilier local PNL la Sectorul 1, demisionar în ianuarie 2024. A deschis lista PER la parlamentare în Capitală și a criticat managementul politic al Clotildei Armand.
  • Florin Alexandru Dumitrescu – fost consilier general PNL între 2016 și 2020.

Reclamanții solicită instanței să constate nelegalitatea pasivității Guvernului și a AEP și să oblige autoritățile să organizeze de urgență alegerile pentru funcția de Primar General.

Consecințele neorganizării alegerilor

Potrivit reclamanților, mandatul interimar al viceprimarului, prelungit dincolo de termenul legal, afectează legitimitatea democratică a administrației și validitatea actelor administrative emise după termenul de 90 de zile. Aceasta, spun ei, echivalează cu o suspendare abuzivă a dreptului cetățenilor de a alege și a fi aleși, încălcând principiul suveranității populare și ordinea de drept.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
„Apocalipsa este acum”. De ce alegerea lui László Krasznahorkai la Nobelul pentru Literatură reflectă exact vremurile în care trăim
digi24.ro
image
Captură uriașă în Portul Constanța. Aproape un miliard de euro era depozitat în zeci de cutii
stirileprotv.ro
image
Ajutor pentru facturi la energie electrică. Până la ce dată se dau bani pentru plata curentului
gandul.ro
image
Transfăgărășanul și Transalpina rămân închise în weekend
mediafax.ro
image
Cum a ajuns să arate Rafael Nadal, la 10 luni de când s-a retras. „Ce Dumnezeu s-a întâmplat cu el?”
fanatik.ro
image
Crima dovedită cu o oală de varză necălită. Acuzata a primit achitare pe linie, dar procurorii consideră că dosarul de omor a fost lămurit
libertatea.ro
image
„Legionarii Antihristului”. Semnele instalării unui guvern mondial demonic, potrivit conservatorului Peter Thiel, din Silicon Valley
digi24.ro
image
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
gsp.ro
image
Marele Fabio Capello n-a stat pe gânduri: l-a descris pe Cristi Chivu într-un SINGUR cuvânt
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
China a montat 27.000 de oglinzi în deșert ca să capteze lumina soarelui și să aibă energie pentru un an întreg, în 500.000 de case
antena3.ro
image
"6.000-7.000 de lei dacă se poate". Joburile căutate de studenţi, fără experienţă
observatornews.ro
image
De ce a divorțat Anda Adam de Sorin Nicolescu, după 6 ani de căsătorie. Adevărul despre primul mariaj al concurentei Asia Express 2025
cancan.ro
image
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
prosport.ro
image
O nouă culoare la semafoare. Motivul pentru care a fost ales albul, ce semnifică în intersecţie UTILE sharethis sharing buttonmessenger sharing buttonfacebook sharing buttontwitter sharing buttonwhatsapp sharing button
playtech.ro
image
Afacerea de succes cu care Gică Hagi a dat lovitura se extinde spectaculos. Investiția care-i va aduce și mai mulți bani a fost făcută într-un loc important din România
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Marele Fabio Capello n-a stat pe gânduri: l-a descris pe Cristi Chivu într-un SINGUR cuvânt
digisport.ro
image
Mii de locuitori din sud-estul Franței și-au întrerupt activitățile pentru a privi mirați la ceea ce a apărut pe cer
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS! Un avion de pasageri a rămas fara combustibil în zbor
kanald.ro
image
A găsit în grădină o piatră banală și murdară, iar după un an a aflat că valorează 90.000.000 €, un obiect...
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Când cad primii fulgi în Bucureşti. Prognoza ANM lunară. Inversiune termică în noiembrie
romaniatv.net
image
Cele mai cumplite inundații din București. Dâmbovita a ieșit cu 3 metri din matcă
mediaflux.ro
image
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Locul din țara noastră unde găsești peisaje ca în Toscana. E o destinație ideală pentru un weekend de vis în luna octombrie
click.ro
image
„Mi-a fost rușine să-l prezint părinților!” Povestea unei tinere a scos la suprafață un adevăr crud al zilelor noastre: „Rețelele sociale amplifică acest fenomen”
click.ro
image
Cel mai emoționant moment de la Vocea României 2025. De ce au început să plângă antrenorii când au auzit o melodie a lui Smiley: „O cânt pentru tata care nu mai este”
click.ro
Prințul William în lacrimi captură de ecran (4) png
Imagini cu impact emoţional! Prinţul William, răvăşit şi în lacrimi, aşa cum nu l-am mai văzut
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Bellini selfportrait jpg
Gentile Bellini, povestea primului artist european care a realizat portretul unui sultan otoman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este scriitoarea din România care a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură. Dan Negru: „Știm mai multe despre cum românul Cărtărescu n-a luat Nobelul, decât despre...”
image
Locul din țara noastră unde găsești peisaje ca în Toscana. E o destinație ideală pentru un weekend de vis în luna octombrie

OK! Magazine

image
Imagini cu impact emoţional! Prinţul William, răvăşit şi în lacrimi, aşa cum nu l-am mai văzut

Click! Pentru femei

image
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea

Click! Sănătate

image
De ce scade dorinţa sexuală a femeilor. Medicul explică