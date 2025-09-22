Analiză Ce șanse sunt ca PSD-PNL-USR-UDMR să aibă un candidat comun la Primăria Capitalei. "Niciunul din partide nu va putea accepta candidatul celorlalte formațiuni"

Discuțiile pentru Primăria Capitalei aduc în față și opțiunea unui candidat comun PSD-PNL-USR, după posibilitatea unei candidaturi PNL-USR a ieșit din calcule ca urmare a nemulțumirii PSD.

„Cea mai bună opţiune pentru actualul sistem în care ne aflăm, actuala situaţie politică, este un candidat comun din partea coaliţiei”, este de părere actualul primar interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu. El a amintit, la Prima TV, de experiența anterioară, când „de dimineaţă candidaţii se jigneau la televizor, la prânz erau în coaliție, iar seara din nou se jigneau” fapt ce a contribuit la ascensiunea extremismului. Nici PSD nu se opune unei astfel de opțiuni, potrivit informațiilor „Adevărul”.

Inițial, s-a discutat varianta unui candidat PNL-USR, însǎ PSD a amenințat cu ieșirea de la guvernare așa ca în prezent se caută noi soluții, mai ales ca fiecare formațiune ar avea candidați pregătiți pentru cursa. Daniel Baluțǎ (PSD), primarul Sectorului 4, este preferat în sondaje, urmat de Ciprian Ciucu (PNL), primarul Sectorului 6. USR defilează cu fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulǎ, agreat și de președintele Nicușor Dan pentru acest post.

Poate coaliția să găsească un candidat comun?

„Se poate, dar n-ar fi deloc sănătos nici pentru democrație, nici pentru partide și nici pentru București”, subliniază politologul Cristian Pîrvulescu pentru „Adevărul”, care menționează cǎ un astfel de candidat ar trebui sǎ fie un independent, pe modelul Nicușor Dan.

„Pot să găsească un candidat comun care nu poate fi membru al niciunui partid, care să aibă curajul să accepte susținerea a trei partide divergente și care să fie un independent relativ cunoscut. Pentru că, în egală măsură, un astfel de candidat este o șansă pentru un candidat anti-sistem, anti-partid de sistem. (…) Niciunul din partide nu va putea accepta candidatul celorlalte partide. Anul trecut încercarea a două din cele trei partide de a găsi un candidat a eșuat, ceea ce a facilitat victoria lui Nicușor Dan și a schimbat jocurile politice, transformându-l într-un actor politic important”, explică politologul.

Căutarea unui candidat comun este însă un „un joc extraordinar de riscant”, avertizează specialistul, explicând că procesul electoral din București este prelungit artificial, acumulând resentimente populației: „Ar fi nefericit să dea bucureștenilor posibilitatea să-și manifeste sentimentele negative, pentru că nu vor întârzia să o facă”.

În București, s-a manifestat încetul cu încetul o tendință pentru candidații anti-sistem, lucru care s-ar putea repeta, subliniază Pârvulescu. În 2008, rolul a fost jucat de Sorin Oprescu, deși era fost PSD, apropiat de Ion Iliescu. Candidatul independent Sorin Oprescu a obținut la acel moment 56,55% din voturi.

De ce este găsit greu candidatul pentru Primăria Capitalei

Nu este prima data când găsirea candidaților potriviți pune probleme marilor partide. În cazul de față problemele sunt generate de apartenența la coaliția de guvernare și calculele făcute de fiecare partid în parte:

„Nu că nu au candidați, au candidați. Acești candidați se numesc Ciucu, Băluță și Drulǎ. Ei au candidați, candidații ăștia au oarecare șanse. Problema e că Drulǎ și Ciucu vor putea fi învinși datorită sistemului electoral de Băluță, dacă merg separat”, punctează Cristian Pârvulescu.

Cursa pentru Primăria Capitalei oferă însă o șansă unică pentru social-democrați, aflați într-un moment de cumpănă după ultimele alegeri: „PSD ar avea șansă să se relanseze în București, iar acest guvern nu este un guvern care să favorizeze sau în care PSD să aibă o situație egală cu ceilalți. Este un guvern în care PSD e obligat să rămână, dar pe care PNL-USR vor să-l folosească pentru a se relansa. (…) Ei ar dori ca PSD, de fapt, să devină un actor politic minor, care doar sprijină guvernarea. De aici apar problemele. Între timp cine crește? Extrema dreaptă. (…)

PSD are nevoie ca de aer de victorie în București pentru a se relansa. Fără o victorie în București, PSD riscă să devină nesemnificativ. Are nevoie, deci, de propriul său candidat, dar cu forță. PSD vrea să se relanseze și n-ar putea decât dacă ar câștiga Bucureștiul. Ăsta-i și motivul pentru care investesc atât de mult în Băluță. Deși inițial nu dădeau atât de mare importanță Bucureștiului”.

Istoricul zbuciumat al alegerilor pentru Capitală

Candidatul pentru Primăria Capitalei a dus adesea la situații tensionate în partide, schimbări de ultim moment, retrageri și nominalizări neașteptate. Anul trecut, la alegerile din 2024, alianța PSD-PNL a trecut de la un candidat comun la doi candidați. Cătălin Cristoiu a fost înlocuit de Gabriela Firea și Sebastian Burduja pe ultima sută de metri, decizia fiind luată în contextul unor informații legate de integritatea medicului.

În 2020, în lipsa unui candidat, PNL l-a susținut pe Nicușor Dan, în timp ce fostul USRPLUS s-a împărțit între acesta și Vlad Voiculescu.

Cursa electorală din 2016 pentru Primăria Capitalei a fost însă mult mai complicată de atât. PNL a schimbat atunci mai mulți candidați, lucru care a contribuit la victoria Gabrielei Firea.

„Există această mitologie cum că primarul Capitalei are mari șanse să devină președinte” – Radu Carp, profesor SNSPA

Istoricul zbuciumat al alegerilor pentru primarul general se datorează faptului că Primăria Capitalei este văzută ca o rampă de lansare pentru președinție, explică profesorul Radu Carp pentru „Adevărul”. S-a întâmplat în 2004, în cazul fostului președinte Traian Băsescu, când acesta a ajuns direct de la primărie la Cotroceni, iar acum în cazul președintelui Nicușor Dan.

„Aici este problema, ar trebui depolitizate aceste alegeri și să existe posibilitatea alegerii unui administrator. Dacă se va renunța la această ambiție, că acest candidat potrivit pentru București trebuie să aibă și profil de prezidențial, am putea să găsim și un om agreat de partide și o persoană capabilă să facă administrație.(…) În general așa se fac aceste alegeri. Cei care vor să-și facă un profil de prezidențial încearcă să caute sprijinul politic”, punctează profesorul Radu Carp.

O opțiune în contextul actual ar putea fi păstrarea actualului primar interimar, Stelian Bujduveanu, lăsat de președintele Nicușor Dan, „care nu are un profil politic, are un profil mai degrabă de expert în administrație, de tehnocrat”, este de părere profesorul Radu Carp: „Se descurcă foarte bine, am văzut în acest mandat interimar, știe să comunice cu toate partidele care formează coaliția de la București”.

Între timp, termenul pentru organizarea alegerilor a expirat, iar AUR a anunțat că a anunțat că a sesizat Parchetul General cu privire la faptul că Guvernul şi AEP nu au organizat alegerile parţiale în Bucureşti până la termenul legal din 3 septembrie, acuzând abuz în serviciu și împiedicarea exercitării drepturilor electorale. Conform legii, alegerile trebuie organizate la 90 de zile de la vacantarea funcției.