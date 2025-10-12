Ciucu acuză PSD că blochează alegerile pentru Primăria Capitalei: „Sub amenințarea ruperii coaliției, scrutinul va fi amânat pentru primăvară”

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, susține că ședința Coaliției programată pentru luni, în care ar fi trebuit discutate măsuri privind reducerea deficitului și organizarea alegerilor pentru Primăria București, a fost anulată. Liberalul afirmă că decizia vine „sub amenințarea directă a ruperii Coaliției de către PSD”, iar scrutinul pentru Capitală ar urma să fie amânat pentru primăvară.

„Înțeleg că mâine nu avem o întâlnire a partidelor din Coaliție, așa cum am agreat săptămâna trecută. În această situație, cel mai probabil, sub amenințarea directă a ruperii Coaliției de către PSD, alegerile pentru București vor fi amânate pentru primăvară. Asta dacă PSD va mai dori să mai avem un primar ales, cu legitimitatea populației”, a scris Ciucu pe Facebook.

Liberalul acuză că amânarea este o „urzeală inacceptabilă” și o „șaradă bine regizată”, menită să transforme un proces democratic într-o decizie politică.

„Într-o democrație, alegerile trebuie să fie predictibile. Nu trebuie organizate doar când convine unuia sau altuia. Legea e clară: în X zile de la vacantare, trebuie organizate alegeri”, a subliniat prim-vicepreședintele PNL.

Ciucu a precizat că nu face aceste declarații din dorința de a candida la funcția de primar general, ci pentru că „Bucureștiul și România au nevoie de un primar legitim, de un simbol al democrației liberale”.

Premierul Ilie Bolojan a avertizat, joi, că, dacă săptămâna viitoare nu va fi adoptată o Hotărâre de Guvern privind organizarea alegerilor, scrutinul nu mai poate avea loc în acest an. „Cu cât se organizează mai repede alegerile, cu atât este mai bine pentru București. Astăzi nu avem un acord în coaliție pentru organizarea în această toamnă”, a declarat Bolojan.

La rândul său, liderul USR Cătălin Drulă, care și-a anunțat intenția de a candida la Primăria Capitalei, acuză PSD că blochează organizarea alegerilor de teamă că le-ar pierde: „Dacă n-ar fi frică, le-ar organiza imediat.”

La ultima ședință a Coaliției, partidele nu au reușit să ajungă la un consens nici privind data alegerilor în Capitală, nici în privința reformei administrației locale.