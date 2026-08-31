Kyiv Independent: „România nu crede că Rusia plănuiește să atace NATO”. Declarațiile lui Radu Miruță, puse sub lupă în presa ucraineană

Radu Miruță, ministrul român al Apărării, a declarat că România nu consideră că Rusia intenționează să atace un stat membru NATO, subliniind că aceeași evaluare este împărtășită și de alți aliați ai Alianței Nord-Atlantice, scrie luni, 31 august, The Kyiv Independent.

Hartă Rusia, Ucraina, România Foto: Shutterstock

Publicația ucraineană preia o declarație făcută de Radu Miruță la Digi24, în contextul dezbaterilor din ultimele zile privind o posibilă amenințare rusă la adresa flancului estic al NATO, după vizita efectuată la Moscova de directorul CIA, John Ratcliffe.

Kyiv Independent notează că ministrul român al Apărării a afirmat că nu există în prezent informații care să indice pregătirea unui atac asupra unui stat aliat.

„Nu cred că există vreo intenție ca Rusia să atace vreo țară membră NATO”, a declarat Radu Miruță.

Potrivit lui ministrului român al Apărării, pe baza analizelor realizate de aliați, „nu există indicii” care să sugereze în acest moment pregătirea unui astfel de scenariu, subliniază publicația ucraineană.

„Ministrul apărării a subliniat că România și aliații săi împărtășesc informații și, pe baza analizelor lor, 'nu există nicio indicație (a unei amenințări de atac) astăzi'", scrie Kyiv Independent.

Declarațiile lui Radu Miruță sunt importante, în contextul în care România are o frontieră de peste 600 de kilometri cu Ucraina și s-a confruntat în ultimii ani cu mai multe incidente legate de războiul declanșat de Rusia, inclusiv căderi de drone pe teritoriul național, remrcă sursa citată.

Kyiv Independent reține și comentariile făcute de Radu Miruță privind evoluția războiului din Ucraina, apreciind că frontul a intrat într-o fază de blocaj.

„Se pare că, pentru moment, situația s-a transformat într-un impas de-a lungul întregii linii a frontului”, a afirmat ministrul român al Apărării, citat în publicația ucraineană

În paralel, Ucraina avertizează că Rusia ar putea pregăti o nouă mobilizare după alegerile parlamentare din septembrie, în timp ce mai multe servicii occidentale de informații au atras atenția asupra posibilității unor provocări sau operațiuni ostile în statele baltice și în Polonia.

„Mai multe agenții occidentale de informații au declarat, de asemenea, că Rusia ar putea plănui o provocare ostilă în țările baltice sau Polonia pentru a testa răspunsul NATO. Moscova a fost anterior asociată cu cazuri tot mai frecvente de atacuri cibernetice, sabotaj, încălcări ale spațiului aerian și operațiuni hibride în întreaga Europă”, amintește Kyiv Independent.