Trump anunță că Arcul de Triumf pe care vrea să-l construiască la Washington va servi și ca bază militară pentru drone și lunetiști

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că Arcul de Triumf pe care intenționează să-l construiască într-o zonă istorică din Washington va servi și ca bază militară pentru drone și lunetiști.

Foto: Captură video Youtube/NBC News

„La insistența puternică a armatei Statelor Unite și din motive de securitate națională, am fost de acord să transform magnificul Arc de Triumf într-un complex militar de prim rang, care să găzduiască, să depoziteze și să permită utilizarea rapidă a unui număr mare de drone, precum și a lunetiștilor, atât pe acoperiș, cât și în zonele din piață, și, în plus, să dispună și să păstreze în depozite cantități mari de muniție pentru lunetiști”, a transmis Trump într-o postare pe Truth Social.

Acesta adaugă că, „dintre cele 59 de orașe și capitale importante”, Washington D.C. este singurul care nu are un arc de triumf, dar „de acum va avea unul și, de departe, cel mai mare dintre toate!”

În februarie, Trump afirmase că intenţionează să construiască un arc de triumf în Washington, modelat după celebrul monument din Paris.

„Suntem cea mai mare şi mai puternică naţiune. Aş vrea să fie cel mai mare dintre ele”, a spus Trump, menţionând că va fi creat un comitet pentru a supraveghea proiectul. Monumentul planificat ar urma să atingă o înălţime de 76 de metri, depăşind astfel Arcul de Triumf din Paris, finalizat în 1836, care are aproximativ 50 de metri înălţime.

Preşedintele Trump a lansat pentru prima dată ideea arcului în luna octombrie a anului trecut.

Mass-media din SUA i-a atribuit de atunci porecla „Arc de Trump”. Trump publicase pe platforma sa Truth Social trei designuri diferite pentru arc, inclusiv unul bogat ornamentat cu aur, un element caracteristic stilului său, regăsit şi în reamenajările Biroului Oval.