 Cum vrea Rusia să-i determine pe aliații Ucrainei să abandoneze cauza războiului. Mutarea făcută de Putin înainte de reuniunea ONU | adevarul.ro
search
Duminică, 20 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Cum vrea Rusia să-i determine pe aliații Ucrainei să abandoneze cauza războiului. Mutarea făcută de Putin înainte de reuniunea ONU

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Afirmațiile exagerate ale Ministerului Apărării din Rusia privind capturarea teritoriului ucrainean fac parte din strategia Kremlinului de a convinge Ucraina și partenerii săi de o presupusă înfrângere inevitabilă.

Vladimir Putin
Vladimir Putin, președintele Rusiei Foto: Profimedia

Conform evaluării Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), declarația Ministerului rus al Apărării face parte dintr-o strategie pe termen lung a Kremlinului de a folosi date exagerate privind avansurile de pe linia frontului pentru a convinge Ucraina și partenerii săi că apărarea ucraineană se află în pragul colapsului și ar trebui să capituleze în fața așa-zisei victorii inevitabile a Rusiei.

Analiștii observă că această retorică s-a intensificat în special în perioada de vârf a alegerilor pentru Duma de Stat a Rusiei și în ajunul deschiderii Adunării Generale a ONU de la New York. Adică exact atunci când atenția comunității internaționale asupra acestei chestiuni este la apogeu. Pe 19 septembrie, Ministerul rus al Apărării a afirmat că, de la începutul anului 2026, trupele ruse ar fi capturat peste 5.300 de kilometri pătrați și peste 220 de localități în Ucraina, inclusiv peste 670 de kilometri pătrați și 27 de localități numai în luna septembrie.

Potrivit analiștilor, în realitate, rușii au capturat doar 147,7 kilometri pătrați și 40 de localități în acest an, pierzând în total 20 de localități. Chiar și luând în calcul teritoriile în care forțele ruse au pătruns, dar pe care nu le controlează, cifra totală se ridică la 718,8 kilometri pătrați, ceea ce este semnificativ mai puțin decât susține Kremlinul.

Zeci de localități eliberate de armata ucraineană

Între timp, conform estimărilor ISW, forțele ucrainene au eliberat cel puțin 972,56 kilometri pătrați și 60 de localități în acest an. Analiștii observă că această exagerare poate proveni și dintr-o cultură a minciunii constante, răspândită în cadrul armatei ruse. Adică, nu este vorba doar de propagandă deliberată, ci și de o problemă sistemică de raportare, potrivit RBC Ukraine.

Potrivit ISW, realitatea este exact opusă: forțele ucrainene dețin efectiv inițiativa strategică și operațională încă de la sfârșitul anului 2025. Rușii nu au înregistrat practic niciun avans din martie 2026, în timp ce Ucraina a desfășurat contraatacuri de succes în sectoarele Kupiansk, Oleksandrivka și Lyman.

În cadrul Operațiunii Vivaldi, Forțele Armate ale Ucrainei au eliberat deja noi localități din nordul regiunii Donețk și își continuă ofensiva, eliberând teritoriul. Anterior, Corpul III de Armată al Forțelor Armate ale Ucrainei a lansat Operațiunea Vivaldi în nordul regiunii Donețk. La acel moment, au apărut rapoarte privind eliberarea mai multor localități.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Fructul de toamnă bogat în fibre care susține digestia. Specialiștii explică ce beneficii are și care este porția recomandată
digi24.ro
image
Industria AI, zguduită în doar zece zile. Cercetătorii au demisionat, avertizând asupra unor riscuri existențiale
stirileprotv.ro
image
Merz luptă pentru funcția sa. Cancelarul Germaniei și-a anulat vizita în SUA și discursul la ONU pentru a gestiona tensiunile de la Berlin. Cum își petrece ziua alegerilor
gandul.ro
image
Rusia PLĂNUIEȘTE SĂ ATACE România în 2027! Amenințarea fără precedent!
mediafax.ro
image
Gheorghe Mustață a contribuit decisiv la numirea lui Reghecampf la FCSB: „Am făcut tot ce ținea de mine”
fanatik.ro
image
Daniela Zeca, scriitoare: „Când forța potențială a tinerilor din Iran se va organiza, Iranul se va schimba și această lume a fricii o să cadă”
libertatea.ro
image
Viața unei tinere din Marea Britanie, distrusă de un diagnostic greșit de cancer: 11 ani de chimioterapie pentru o tumoare inexistentă
digi24.ro
image
Despărțire după 20 de ani pentru Kylian Mbappe! Undă de șoc și pe Bursă
gsp.ro
image
Romina Gingașu a rupt tăcerea despre căsnicia cu Piero Ferrari, după ce a șters toate pozele + ”Am fost ținta unui psihopat”
digisport.ro
image
Motivul pentru care un chirurg și-a dat demisia după un deceniu. S-a angajat pe un vas de croazieră: „O experiență complet diferită”
click.ro
image
Un nepalez care lucrează în România a arătat pe TikTok câți bani a câștigat: „Bravo lui! Ăia sunt bani munciți!”
antena3.ro
image
Ultimii mohicani ai comerţului alimentar din România: Cine sunt antreprenorii care încă se luptă cu marile reţele? Zece companii cu peste 400 de magazine adună afaceri de 1 mld. euro. Ce planuri au?
zf.ro
image
Scandal amoros la Institutul Oncologic. Cum s-a răzbunat o secretară pe un medic după ce relaţia s-a încheiat
observatornews.ro
image
Amendă de 2.500 de lei pentru românii care fac asta în fața blocului. Mulți nu știu că este interzis
cancan.ro
image
Cum pot recupera pensionarii CASS reținut la pensie? De ce au sanse mici în instanță? Salvarea poate fi la CCR
newsweek.ro
image
Cum arată azi Tania Budi, femeia care a fost asociată cu Gigi Becali: „Păcatele le-am spovedit, n-am atins-o în viața mea”
prosport.ro
image
Mai merită să ții economiile în euro? Ce se întâmplă cu banii românilor în toamna lui 2026
playtech.ro
image
"N-am găsit avion, îmi pare rău!" Ce-a făcut Reghecampf cu 24 de ore înainte să revină la FCSB. Exclusiv - Fanatik.ro
fanatik.ro
image
Poliția nu îți poate lua carnetul dacă nu dai prioritate unui pieton aflat pe trecere pe sensul opus de circulație. Legislația ciudată a României în comparație cu cea din Germania, Franța sau Italia
ziare.com
image
Primul transfer pe care vrea să-l facă Gigi Becali la FCSB, după umilința de la Craiova: 2.000.000 €
digisport.ro
image
Ce amendă riscă șoferii care opresc în mod nejustificat pe banda de urgență a autostrăzii. Își pot pierde permisul
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
GATA! Nicuşor Dan a semnat decretul!
romaniatv.net
image
George Simion, aniversare de șapte stele acasă la Gruia Stoica într-o locație ascunsă | Foto și Video Paparazzi  
mediaflux.ro
image
Becali s-a dezlănțuit în direct, după miezul nopții: „Mă compari pe mine cu Rotaru? Sau «Lavațio» ăia de la Dinamo?”
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare
actualitate.net
image
Gabriela Cristea, adevărul gol-goluț despre efectele adverse pe care le-a avut dupa injecțiile pentru slăbit: „Eu nu recomand”. Ce alimente i-au făcut rău
click.ro
image
Bella Santiago și Nicu Grigore nu au terminat nici acum casa din Otopeni! Ce a pățit artista în vacanța din Grecia: „Am avut parte de un mic accident”
click.ro
image
Romina Gingașu, reacție după ce și-a șters fotografiile de pe Instagram. Ce se întâmplă, de fapt, între ea și Piero Ferrari: „Vreau să mă mut”
click.ro
Cleopatra foto profimedia 0547982946 jpg
„Gură aurită”, porecla primită de regina care devenise neîntrecută în abilitatea de-a oferi plăcere bărbaților
okmagazine.ro
Prințul Harry GettyImages jpg
Cu burtă, chel și cu trăsături înăsprite. Adevărata față a lui Harry, după 6 ani de exil, la prima lui apariție publică în UK
okmagazine.ro
Vasul Euphronios, partea din față
„Vasul fierbinte”: Istoria artefactului de milioane de dolari care a scos la lumină traficul de antichități
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Câți bani ajung să câștige oamenii din spatele camerelor de la Antena 1 și Pro TV. Salariul încasat de un cameraman la „Asia Express”
image
Gabriela Cristea, adevărul gol-goluț despre efectele adverse pe care le-a avut dupa injecțiile pentru slăbit: „Eu nu recomand”. Ce alimente i-au făcut rău

OK! Magazine

image
Cu sânii perfecți și naturali, cea mai dorită actriță a scris istorie. Imagini EXPLICITE, de infarct, cu italianca