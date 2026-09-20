 Giorgia Meloni vrea interzicerea vălului islamic în şcoli şi limitarea numărul de elevi străini în clase | adevarul.ro
search
Duminică, 20 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Giorgia Meloni vrea interzicerea vălului islamic în şcoli şi limitarea numărul de elevi străini în clase

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Italia se pregăteşte să interzică acoperirea feţei în şcoli şi să limiteze numărul de elevi străini din fiecare clasă, a declarat duminică premierul Giorgia Meloni, subliniindu-şi orientarea de dreapta în cadrul unui eveniment pentru tineret organizat de partidul său.

Giorgia Meloni
Giorgia Meloni, premierul Italiei Foto: AFP

Italia se numără printre ţările europene cele mai expuse la sosirile de migranţi din cauza poziţiei sale centrale în Marea Mediterană, fapt ce transformă migraţia într-o chestiune extrem de sensibilă şi într-o provocare majoră pentru guvernele succesive, scrie Agerpres.

Integrarea migranţilor, în special a celor proveniţi din ţări cu majoritate musulmană, rămâne un subiect controversat în politica şi societatea din Italia. Dezbaterile privind simbolurile religioase, integrarea culturală, normele de acordare a cetăţeniei şi politica de imigraţie polarizează frecvent opinia publică.

„În curând va fi prezentată în şedinţa de guvern o măsură menită să stabilească prin lege un număr maxim de elevi străini per clasă. De asemenea, aceasta impune părinţilor elevilor străini care întâmpină dificultăţi majore de integrare în sistemul şcolar obligaţia de a învăţa limba italiană şi interzice purtarea burka şi niqab în şcoli", a declarat Meloni în cadrul unei reuniuni anuale a organizaţiei de tineret a partidului său, Fraţii Italiei (Fratelli d'Italia).

„Dacă într-o clasă există un singur copil care nu înţelege limba italiană, acesta va reuşi, probabil, să înveţe limba şi să se integreze rapid cu ajutorul colegilor şi al profesorilor. Totuşi, dacă numărul copiilor care nu înţeleg limba devine mare - sau chiar majoritar -, nu mai putem vorbi despre integrare, ci despre neglijenţă", a adăugat ea.

Meloni nu a precizat care ar urma să fie numărul maxim de elevi străini într-o clasă.

Elevii care nu sunt cetăţeni italieni reprezintă 11,6% din totalul celor înscrişi în şcolile din Italia, adică aproape 12 din 100 de copii, conform Fondazione ISMU, o instituţie de cercetare.

„Trebuie să mergi la şcoală cu faţa descoperită, iar în Italia nimeni nu poate decide, în numele unei tradiţii reale sau presupuse, că o tânără trebuie să se ascundă", a declarat Meloni.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Fructul de toamnă bogat în fibre care susține digestia. Specialiștii explică ce beneficii are și care este porția recomandată
digi24.ro
image
Industria AI, zguduită în doar zece zile. Cercetătorii au demisionat, avertizând asupra unor riscuri existențiale
stirileprotv.ro
image
Merz luptă pentru funcția sa. Cancelarul Germaniei și-a anulat vizita în SUA și discursul la ONU pentru a gestiona tensiunile de la Berlin. Cum își petrece ziua alegerilor
gandul.ro
image
Rusia PLĂNUIEȘTE SĂ ATACE România în 2027! Amenințarea fără precedent!
mediafax.ro
image
"N-am găsit avion, îmi pare rău!" Ce-a făcut Reghecampf cu 24 de ore înainte să revină la FCSB. Exclusiv - Fanatik.ro
fanatik.ro
image
Daniela Zeca, scriitoare: „Când forța potențială a tinerilor din Iran se va organiza, Iranul se va schimba și această lume a fricii o să cadă”
libertatea.ro
image
Viața unei tinere din Marea Britanie, distrusă de un diagnostic greșit de cancer: 11 ani de chimioterapie pentru o tumoare inexistentă
digi24.ro
image
Despărțire după 20 de ani pentru Kylian Mbappe! Undă de șoc și pe Bursă
gsp.ro
image
Romina Gingașu a rupt tăcerea despre căsnicia cu Piero Ferrari, după ce a șters toate pozele + ”Am fost ținta unui psihopat”
digisport.ro
image
Record mondial impresionant! Un irlandez a mers desculț 6.805 kilometri, din Istanbul până acasă. A trecut și prin România
click.ro
image
Un nepalez care lucrează în România a arătat pe TikTok câți bani a câștigat: „Bravo lui! Ăia sunt bani munciți!”
antena3.ro
image
Ultimii mohicani ai comerţului alimentar din România: Cine sunt antreprenorii care încă se luptă cu marile reţele? Zece companii cu peste 400 de magazine adună afaceri de 1 mld. euro. Ce planuri au?
zf.ro
image
Scandal amoros la Institutul Oncologic. Cum s-a răzbunat o secretară pe un medic după ce relaţia s-a încheiat
observatornews.ro
image
Amendă de 2.500 de lei pentru românii care fac asta în fața blocului. Mulți nu știu că este interzis
cancan.ro
image
Cum pot recupera pensionarii CASS reținut la pensie? De ce au sanse mici în instanță? Salvarea poate fi la CCR
newsweek.ro
image
Cum arată azi Tania Budi, femeia care a fost asociată cu Gigi Becali: „Păcatele le-am spovedit, n-am atins-o în viața mea”
prosport.ro
image
Mai merită să ții economiile în euro? Ce se întâmplă cu banii românilor în toamna lui 2026
playtech.ro
image
„Iubesc echipa asta!”: Reghecampf, varianta-surpriză a galeriei FCSB după ce Baciu a primit ultimatum
fanatik.ro
image
Poliția nu îți poate lua carnetul dacă nu dai prioritate unui pieton aflat pe trecere pe sensul opus de circulație. Legislația ciudată a României în comparație cu cea din Germania, Franța sau Italia
ziare.com
image
Primul transfer pe care vrea să-l facă Gigi Becali la FCSB, după umilința de la Craiova: 2.000.000 €
digisport.ro
image
Anca Serea, copleșită de durere după plecarea fiicei la facultate: „Un gol mare”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
GATA! Nicuşor Dan a semnat decretul!
romaniatv.net
image
George Simion, aniversare de șapte stele acasă la Gruia Stoica într-o locație ascunsă | Foto și Video Paparazzi  
mediaflux.ro
image
Becali s-a dezlănțuit în direct, după miezul nopții: „Mă compari pe mine cu Rotaru? Sau «Lavațio» ăia de la Dinamo?”
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare
actualitate.net
image
Gabriela Cristea, adevărul gol-goluț despre efectele adverse pe care le-a avut dupa injecțiile pentru slăbit: „Eu nu recomand”. Ce alimente i-au făcut rău
click.ro
image
Bella Santiago și Nicu Grigore nu au terminat nici acum casa din Otopeni! Ce a pățit artista în vacanța din Grecia: „Am avut parte de un mic accident”
click.ro
image
Cât apucă românii să se bucure, de fapt, de pensie. Cum stăm față de alte țări europene
click.ro
Prințul Harry GettyImages jpg
Cu burtă, chel și cu trăsături înăsprite. Adevărata față a lui Harry, după 6 ani de exil, la prima lui apariție publică în UK
okmagazine.ro
Cleopatra foto profimedia 0547982946 jpg
„Gură aurită”, porecla primită de regina care devenise neîntrecută în abilitatea de-a oferi plăcere bărbaților
okmagazine.ro
Vasul Euphronios, partea din față
„Vasul fierbinte”: Istoria artefactului de milioane de dolari care a scos la lumină traficul de antichități
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Romina Gingașu, reacție după ce și-a șters fotografiile de pe Instagram. Ce se întâmplă, de fapt, între ea și Piero Ferrari: „Vreau să mă mut”
image
Gabriela Cristea, adevărul gol-goluț despre efectele adverse pe care le-a avut dupa injecțiile pentru slăbit: „Eu nu recomand”. Ce alimente i-au făcut rău

OK! Magazine

image
Cu sânii perfecți și naturali, cea mai dorită actriță a scris istorie. Imagini EXPLICITE, de infarct, cu italianca