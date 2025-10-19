Kelemen Hunor: „Nimeni nu-l împinge pe Bolojan la demisie”. Ce spune despre o candidatură a premierului la Primăria Capitalei

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că o eventuală respingere de către Curtea Constituțională a legii privind pensiile magistraților ar deschide o discuție serioasă în coaliția de guvernare, dar nu ar duce automat la demisia premierului Ilie Bolojan. Liderul UDMR subliniază că o astfel de decizie ar ridica mai degrabă o problemă de legitimitate morală, decât una juridică sau politică.

Kelemen Hunor a explicat că decizia Curții Constituționale privind legea pensiilor magistraților ar putea influența discuțiile din interiorul coaliției, însă nu se așteaptă la o criză politică.

„După decizia Curții Constituționale, mai ales dacă va fi una negativă, urmează o discuție în coaliție, fără doar și poate; nu se poate altfel. Dar, în acest moment, n-aș vrea să fac nicio speculație, fiindcă, dacă Curtea spune că sunt nereguli, trebuie văzut exact la ce se referă. Poate fi o chestiune doar parțială, de formă, și atunci se poate corecta relativ repede”, a declarat liderul UDMR la Antena 3 CNN.

Acesta a precizat că singura problemă ridicată în dezbatere este avizul Consiliului Superior al Magistraturii, care este unul consultativ, nu conform. „Deci nu schimbă în fond problema”, a subliniat el.

„Legitimitatea morală” a Guvernului

Întrebat despre posibila pierdere a legitimității guvernului în cazul unei respingeri a legii, Kelemen Hunor a făcut o distincție clară între tipurile de legitimitate: „Guvernul va avea în continuare legitimitate juridică și politică, fiindcă nu se schimbă configurația nici în Parlament, nici în coaliție. Legitimitatea morală – da, acolo vom avea o problemă, fiindcă a fost singura inițiativă care, cel puțin până acum, înseamnă o reformă mai profundă. În rest, noi încă n-am făcut reforme. Să crești taxe sau să reduci numărul de angajați nu e reformă”, a explicat liderul UDMR.

El a adăugat că reforma sistemului de pensii ale magistraților este esențială pentru o guvernare echitabilă. „E greu să mergi în fața oamenilor și să explici că punem povară pe toată societatea, dar o castă privilegiată nu poate fi atinsă în niciun fel. Guvernarea trebuie să fie justă, dreaptă, mai ales în această perioadă când sunt probleme legate de deficitul bugetar făcut de PSD și PNL în anii trecuți”, a spus Kelemen Hunor.

„Nimeni nu îl împinge pe Ilie Bolojan spre demisie”

Întrebat despre posibila demisie a premierului, Kelemen Hunor a exclus categoric acest scenariu: „Ați văzut că nici Sorin Grindeanu nu îl împinge pe Bolojan spre demisie, nici eu, nici Fritz. Deci nimeni nu îl împinge pe Ilie Bolojan la demisie. Dacă el va lua o decizie de acest gen, e o altă poveste, dar nu cred, fiindcă nu este cazul. Vom avea o discuție serioasă în coaliție despre ce fel de reforme putem face în continuare, dar nu cred că se pune problema înlocuirii premierului”.

În privința zvonurilor legate de o eventuală candidatură a premierului Ilie Bolojan la Primăria Capitalei, Hunor a fost tranșant: „Nu cred. Ai plecat de la Oradea, din administrația locală, ca să te bagi în București, tot din administrația locală? Nu, nu, nu. Astea sunt speculații fără fond”.

Miza deciziei Curții Constituționale

Curtea Constituțională urmează să se pronunțe luni asupra legii pensiilor magistraților, o decizie considerată crucială pentru Guvernul Bolojan. Proiectul prevede plafonarea pensiei la maximum 70% din ultimul salariu net, creșterea treptată a vârstei de pensionare și modificarea modului de calcul pentru beneficiarii actuali.

Judecătorii trebuie să stabilească dacă aceste prevederi respectă Constituția și principiile statului de drept. Până acum, pronunțarea a fost amânată de două ori, inclusiv pe 8 și 20 octombrie, din cauza divergențelor din interiorul sistemului judiciar.

Decizia de luni este considerată una decisivă, deoarece de ea depinde promulgarea legii și întregul calendar de reformă în sistemul de pensii speciale.

În spațiul public, s-a discutat posibilitatea ca un eventual eșec al legii să ducă la demisia premierului. Însă, potrivit lui Nicușor Dan, acest scenariu nu ar fi justificat: „Dreptul nu este o știință exactă. Există interpretări, pentru că dreptul folosește limbajul comun, iar în limbajul comun există ambiguități. În textele de lege există ambiguități, în Constituție există interpretări care pot să fie diferite”.