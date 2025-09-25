Ce a răspuns Nicușor Dan când a fost întrebat dacă Ilie Bolojan trebuie să-și dea demisia în cazul în care reformele guvernului pică la CCR

Președintele Nicușor Dan nu consideră că o eventuală respingere la Curtea Constituțională a vreunuia dintre pachete de reformă pentru reducerea deficitului bugetar ar trebui să atargă demisia premierului Ilie Bolojan

Șeful statului a fost întrebat la Digi 24 dacă premierul Ilie Bolojan trebuie să-și dea demisia în cazul în care reformele guvernului pică la CCR.

„Deloc, deloc”, a răspuns Nicușor Dan.

Președintele a adăugat:

„Eu am făcut vreo patru sau cinci sesizări de neconstituționalitate. Una ne-a fost admisă, una ne-a fost respinsă. CCR a apreciat altfel decât am apreciat eu. Democrație... e democrație. Dreptul nu este chiar matematică, este o chestiune de a interpreta niște texte care sunt scrise în limbajul natural, în limbajul natural poți să ai ambiguități... Deloc, nu văd niciun fel de legătură”.

„Se mai întâmplă”

Șeful statului a mai spus la Digi 24 că Guvernul a fost de bună credință în redactarea textelor de lege, „dar se întâmplă în viață, în știința juridică, ca ceea ce tu crezi că este legal și constituțional să nu fie, se mai întâmplă” .