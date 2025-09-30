Abrudean: „Eu n-am mai auzit premieri în ultimii ani să condiționeze reformele de propriul mandat. E vorba de responsabilitate”

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a vorbit în cadrul unui interviu pentru „Adevărul” despre reformele pe care Guvernul Bolojan și le-a asumat, punctând că este pentru prima dată când un premier condiționează reformele de mandatul său.

„Sigur, o parte din ele sunt la Curtea Constituțională și așteptăm verdictul (n. r. - 4 proiecte din pachetul II). Dar este pentru prima dată, cred, când în ultima perioadă cel puțin, un prim-ministru extrem de hotărât, care a condiționat reformele de mandatul său, și aici a fost acuzat la un moment dat că prea mult vorbește despre demisie. Eu cred că este de apreciat acest lucru, pentru că eu n-am mai auzit premieri în ultimii ani, cel puțin cât am fost eu pe aici, indiferent de unde, să condiționeze reformele de propriul mandat.

E vorba de responsabilitate și mă întorc la ce am spus la început, de integritate, de dorința de a face lucruri serioase. Asta cred că face acum guvernul Bolojan, cu oamenii pe care îi vedem în guvern, cu această coaliție și cred că asta ar trebui să se vadă un pic și în Parlament și poate imaginea Parlamentului și a politicii în general să se schimbe în timp. E foarte greu să recredibilizezi o instituție sau sistemul public, dar prin astfel de pași, cred că reușim să facem asta”, explică Mircea Abrudean într-un interviu pentru „Adevărul”.

Reforma magistraților, la CCR

Șeful Senatului este de părere că premierul ar trebui însă să rămână până la capăt, conform protocolului: „Cred că premierul Bolojan este cea mai bună persoană, singura, care și-a și asumat acest rol. La început, să nu uităm, că nu s-a prea înghesuit nimeni să fie prim-ministru, pentru că e o situație complicată și e nevoie de un om cât se poate de responsabil. Este acea persoană și eu cred că ar trebui să rămână până la capăt, în această poziție, până când expiră, sigur, conform protocolului coaliției”.

Premierul Ilie Bolojan a dat anterior de înțeles că și-ar putea depune mandatul în cazul în care reforma pensiilor magistraților nu va trece de CCR. Proiectul urmează să fie analizat pe 8 octombrie de judecătorii constituționali, după ce a fost sesizat de partidele AUR, SOS și POT.

„Legea se întoarce, evident, la inițiatori. Inițiatorii Guvernului României. Proiectul de lege poate suferi modificări dacă se consideră că e cazul”, mai explică Abrudean.

Despre faptul că AUR a rămas principalul partid al Opoziției, Abrudean afirmă că beneficiază de pe urma măsurilor nepopulare: „Dacă o luăm din perspectiva democratică, să-i spunem, sigur că poate nu e tocmai sănătos să ai doar un astfel de partid, cu o astfel de doctrină, sau mă rog, mai multe partide, dar în aceeași sferă, în opoziție, pentru că e clar că vor beneficia de toată nemulțumirea care vine din măsurile pe care guvernul de la putere le ia.

Și, din păcate, măsurile sunt nepopulare. Reformele nu sunt cele mai acceptate, să spunem, de marea majoritate a populației. Deci, din această perspectivă, sigur că poate s-ar simți nevoia să existe și alte partide în opoziție. Dar, pe de altă parte, în situația în care se află România în acest moment, și se afla în urmă cu trei luni și ceva, când a fost investit acest guvern, altă soluție nu exista”.

