Ce spune Ciolacu despre o eventuală demisie a lui Bolojan, dacă pică la Curtea Constituțională legea pensiilor speciale. „Deciziile CCR-ului nu se comentează”

Marcel Ciolacu a comentat într-un interviu eventuala demisia a lui Ilie Bolojan, în caz că CCR nu va aproba legea pensiilor speciale.

Marcel Ciolacu a comentat angajările de răspundere ale premierului Bolojan în Parlament pe al doilea pachet de reforme, inclusiv modificările la pensia magistraților, un amendament care la acest moment, se află pe masa CCR-ului pentru aprobare.

„Fiind domenii diferite există o decizie a CCR-ului pentru fiecare. Trebuia pentru fiecare domeniu să fie o lege separată. Deciziile CCR-ului nu se comentează, se pun în aplicare. E o putere în statul român, ca om politic nu comentezi deciziile CCR-ului în comparație cu alții”, a declarat Marcel Ciolacu la Gândul.

Marcel Ciolacu a respins acuzațiile potrivit cărora PSD s-ar opune reducerilor din administrațiile locale. El a explicat că măsurile trebuie luate la nivel local, fără impuneri de la centru.

„Ne cereți iar să tăiem la administrațiile locale. Acum a început propaganda, iarăși. Cică PSD-ul nu vrea să dea oamenii afară din administrații. Fals! Am zis cu totul altceva. Reduci cheltuielile în administrație cu 10%. Unde mai e autonomia locală? Vorbim de ea pompieristic, la televizor. Vorbim de descentralizare, dar impunem de la centru. Am înțeles, trebuie reduse cheltuielile cu personalul cu 10%. E treaba noastră, lasă-ne pe noi! Cum o facem? Reducem de la bunuri și servicii, dar nu reducem de la investiții”, a spus Ciolacu.